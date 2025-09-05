Trump nimetab kaitseministeeriumi ümber sõjaministeeriumiks

Nii Trump kui ka kaitseminister Pete Hegseth andsid hiljuti teada, et soovivad ministeeriumi nime muuta. See on üks algatustest, mille raames soovivad Trump ja Hegseth edendada Pentagonis niinimetatud sõdalaskultuuri.

Valge Maja kinnitas neljapäeval telekanalile Fox News, et Trump kavatseb reedel nimevahetuse välja kuulutada. See lubaks kasutada sõjaministeeriumi nimetust ministeeriumi teisejärgulise tiitlina. Samuti antakse Hegsethile korraldus muuta ministeeriumi nimi püsivalt USA sõjaministeeriumiks.

Valge Maja ametniku sõnul nõuab korralduse elluviimine ka Pentagoni avalike veebilehtede ja kontorite siltide muutmist.

Trump ise on viimasel ajal korduvalt andnud märku, et tahab muuta ministeeriumi nime sõjaministeeriumiks. Trump tõi välja, et ministeerium kandis seda nime ka ajal, kui USA võitis mõlemad ilmasõjad.

Hegseth ütles, et nimemuutus peegeldab Pentagonis toimuvad kultuurilisi muudatusi.

"Me võitsime Esimese maailmasõja ja võitsime Teise maailmasõja, seda mitte kaitseministeeriumiga, vaid sõjaministeeriumiga. Nagu president ütles, me ei ole ainult kaitse, vaid ka rünnak. Me tahame sõdalasi, inimesi, kes mõistavad, kuidas vaenlast surma saata. Me ei taha ainult kaitsemänge. Arvame, et sõnad, nimed ja tiitlid on olulised. Seega töötame koos Valge Maja ja presidendiga selle nimel. Olge valmis," ütles kolmapäeval Hegseth telekanalile Fox News.

USA kasutas sõjaministeeriumi nime kuni 1949. aastani. Seejärel nimetati see reformide raames ümber kaitseministeeriumiks. Ministeeriumi ametliku uue nime peab eeldatavasti kinnitama ka USA kongress. Trump on varem öelnud, et nimemuutus ei vaja kongressi heakskiitu, samas vajadusel kiidab kongress selle ka heaks.