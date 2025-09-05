X!

Lauri: Ivi Eenmaa jäi oma seisukohtadega pigem üksi

Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Reformierakonna fraktsioon ei läinud kaasa EKRE ja Keskerakonna umbusaldusavaldusega Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, et mitte toetada poliitilist mängurlust; fraktsiooni liikme Ivi Eenmaa eriarvamus aga peegeldas pigem tema isiklikku seisukohta, ütles ERR-ile Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Maris Lauri.

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni liige ja endine linnapea Ivi Eenmaa ütles neljapäeval enne linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldushääletust, et ta on mõelnud, miks abilinnapeana ja Reformierakonna Tallinna piirkonna juhina töötanud Pärtel-Peeter Pere toimis terve oma ametiaja sotsiaaldemokraatide huvides ja teeb seda endiselt.

Lisaks ütles Eenmaa, et Pere, kelle kaudu info linnavalitsusest fraktsiooni liikmeteni jõudis, ütles neile, et kui eelnõusid heaks ei kiideta, läheb koalitsioon laiali.

Reformierakonna Tallinna linnapea kandidaat Maris Lauri ütles Eenmaa sõnavõtu kohta ERR-ile, et kõigil on õigus isiklikule arvamusele, isegi kui tema väljaöelduga ei nõustu.

"Mina ei ole olnud linnavolikogu liige ja selle tõttu ma ka ei tea, mis need konkreetsed olukorrad on, kus Pärtel-Peeter Pere oleks toimetanud. Ma ei tea, kas see on toimunud või kuidas see toimunud on. Mina oma juhtimisstiilis lähtun sellest, et inimesed saavad ütelda oma seisukohad välja. Neid arutatakse. Ja siis selle pealt otsustatakse. See ei tähenda ilmtingimata, et näiteks, et kõik hääletavad ühtemoodi, aga kui arutelu on, leitakse mingisugune konsensus, siis mina leian, et peale seda, kui on konsensus leitud, siis hoitakse sellest kinni," lausus Lauri.

Eenmaa ütles ka, et kaks neljast Reformierakonna fraktsiooni liikmest, kes oleks tahtnud Ossinovskit umbusaldada, "tinistati ära".

Reformierakonna Tallinna juhatus otsustas teisipäeval, et umbusaldamisega ei ühineta. Lauri sõnul oli teisipäeval väga elav arutelu, kohal olid nii juhatuse kui ka fraktsiooni liikmed ning kaaluti erinevaid argumente. Eenmaa, kes ütles neljapäeval välja, et tal on kahju, et Ossinovski linnapea ametisse jääb, jäi pigem oma seisukohtadega teisipäevases arutelus üksi, lisas Lauri.

"Juhatus täies koosseisus leidis, et mõistlikum on umbusalduses mitte osaleda. Meil oli diskussioon, kuidas võiks või peaks fraktsioon käituma umbusaldusavalduses. Meie arusaam oli see, et Jevgeni Ossinovski linnapeana ei ole hästi toime tulnud, pigem halvasti toime tulnud. Aga lähtudes sellest, et umbusalduse avalduse eesmärk oli tegelikult linnas segaduse tekitamine, poliitiline mängurlus, sellepärast me ei läinud sellega kaasa, see oli meie põhjus," lausus Lauri.

"Jah, olid inimesed, kes soovisid teistsugust lahendust, aga meeskonnana aktsepteerisid sellist lahendust ja nad aktsepteerisid neid argumente, mis olid teisel poolel. Minu mulje oli see, et Ivi Eenmaa jäi tegelikult oma seisukohtadega üksi," lisas ta.

Kokkuvõttes jättis ka Eenmaa umbusalduse poolt hääletamata, kuigi ütles sõnavõtus, et tal on kahjus, et linnapea lahkub volikogu majast ikka linnapeana.

"Mina loobun (umbusalduse poolt hääletamast) sellepärast, et erakond ei süüdistaks mind pärast ühtsuse lõhkumises," lausus Eenmaa.

Vaata Ivi Eenmaa sõnavõttu

