X!

Uus kutsehariduse rahastusmudel ühtlustab õpetajate palgad

Eesti
Automaalriks õppimine Viljandi kutseõppekeskus
Automaalriks õppimine Viljandi kutseõppekeskus Autor/allikas: Viljandi kutseõppekeskus
Eesti

Valmimas on uus kutsehariduse rahastusmudel. Kui praegu ei saa kutsehariduses töötavad õpetajad samaväärset töötasu näiteks üldhariduskoolides töötavate õpetajatega, siis uus rahastusmudel peaks olukorda võrdsustama. Samas vajab kutseharidus ka edaspidi miljoneid eurosid lisaraha.

Kutsehariduse praegune rahastusmudel loodi 2017. aastal. Võrreldes pea kümne aasta taguse ajaga on ainuüksi hinnakasvu arvestades toonane mudel ajale jalgu jäänud. Samuti ei saa kutsehariduses töötavad õpetajad praeguse mudeli alusel võrreldes teiste õpetajatega samaväärset töötasu, rääkis Eesti Kutseõppe Edendamise ühingu juhatuse esimees, Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba.

"Selle põhjus on see, et puudub kutsehariduse rahastamismudelis õpetajate diferentseerimisfond," ütles Rooba.

Üldhariduskoolides töötavate õpetajate diferentseerimisfondi suuruseks on praegu aga näiteks 20 protsenti, mis makstakse lisaks õpetaja töötasu alammäärale. Koostamisel oleva uue kutsehariduse rahastamismudeli järgi lisandub aga ka tulevikus kutsehariduse õpetajate palgafondile 20 protsendi suurune diferentseerimisfond, sõnas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

"Me muudame seda rahastusmudelit õiglasemaks ja üldhariduskoolidele sarnasemaks, et kutsekoolid saavad õpetaja palgafondi, mis on alamäär pluss diferentseerimisfond. Nad saavad diferentseerida õpetajate palka professionaalsuse, koormuste ja nüüd siis ka karjääriastmete järgi," selgitas Kallas.

Diferentseerimisfondi lisamine ei lahenda ära aga kogu kutsehariduse rahavajadust. Rooba sõnul vajavad kutsekoolid praegusest rohkem raha ka tugipersonali ülalpidamiseks, praktikate koordineerimiseks ja muuks taoliseks.

"Meil on toimumas see, et tänasel hetkel enam täiskasvanud tasuta õppida ei saa. Kindlasti selle pealt vabaneb teatud ressurss, mida on võimalik sihtotstarbeliselt noorte õpetamiseks kasutada, aga me peame arvestama, et õppimiskohustusliku ea muutmisega, reformiga, tegelikult noorte hulk, õpilaste ja laste hulk, keda me koolis peame õpetama hakkama, kasvab. Tänases eelnõus on õrnalt kajastatud kogu tugipersonaliga seotud finantseerimine," rääkis Rooba.

Kallase sõnul saab järgmisel kahel aastal kutseharidus lisaraha - 2026. aastal on lisaraha suuruseks viis miljonit eurot ja 2027. aastal kaheksa miljonit eurot.

"Kutseharidus on olnud väga pikalt alarahastatud, nii et need vahendid on meil täna olemas, oleme jääke ümber tõstnud mujalt. Aga meil on lisataotlus sees 2028. ja 2029. aastaks. Ühel aastal on vaja kaheksa miljonit veel lisaraha ja teisel aastal 11 miljonit. Sellega kaetakse siis kutsehariduse reformi kulusid," lausus Kallas.

Kutsehariduse uue rahastamismudeli määruse eelnõu on praegu kooskõlastusringil. Uus mudel võiks kehtima hakata 2026. aastal.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

ela omadele kaasa

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:16

"Spordipühapäevas" räägitakse korvpallikoondisest ja Vassiljevi küsimusest

19:05

Uus kutsehariduse rahastusmudel ühtlustab õpetajate palgad

19:05

Hukatud sead jõuavad ka Atria käitlemistehasesse

19:05

Päevakaja (05.09.2025 18:00:00)

19:01

Sildna: Station Narva toob kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused

18:53

Anders Härm: Enn Põldroos oli vitaalne ja tegutsemistahet täis lõpuni välja

18:45

Narva rajatav katsetehas hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma

18:44

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

18:41

Sutt: konkurentsivõimelise energia lõpphinna tagaks kohaliku elektritootmise lisandumine

18:36

Aktuaalne kaamera kell 17:00

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:16

Ukraina ründas droonidega Venemaa naftarajatisi Uuendatud

04.09

FT: USA kärbib Venemaaga piirnevate Euroopa riikide julgeolekutoetusi

04.09

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

15:48

USA toob HIMARS-ite asemele Eestisse tankid

04.09

Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur lõpetasid Oidsaluga seotud uurimise

04.09

Trump kutsus Euroopat üles lõpetama Vene nafta ostmine ja survestama Hiinat Uuendatud

04.09

Kohus tühistas valitsuse otsused Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohta Uuendatud

04:44

Eesti tanklate postihinnad võivad nüüd erinevateks jäädagi

12:43

Suri kunstnik Enn Põldroos

10:49

Bensiinihinnad rühivad Venemaal uutesse kõrgustesse

ilmateade

loe: sport

19:16

"Spordipühapäevas" räägitakse korvpallikoondisest ja Vassiljevi küsimusest

18:44

Almeida edestas karmi lõputõusuga päeval Vingegaardi

18:18

Augustis säranud Vaprus tegi kuu parimate valimisel puhta töö

17:13

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

loe: kultuur

19:01

Sildna: Station Narva toob kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused

18:53

Anders Härm: Enn Põldroos oli vitaalne ja tegutsemistahet täis lõpuni välja

16:56

Uue muusika reede: Justin Bieber, Getter Jaani, Tame Impala, Miguel

15:41

Mootorispordi muuseumi juht: on olnud õnnelikke hetki ja keerulisi aegu

loe: eeter

16:35

Telesügis rõõmustab uute sarjadega

15:41

Mootorispordi muuseumi juht: on olnud õnnelikke hetki ja keerulisi aegu

15:00

Breikar Melani Väits: breiktants on väga tõsine sportlik väljakutse

13:01

"Terevisiooni" nädala hoidis: Maia Orava tšillimoos

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (05.09.2025 15:00:00)

13:15

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

13:15

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistlusel jäid sõelale kolm osalejat

13:05

Narva tööstusparki rajatav tehas hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma

12:55

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:30

Raadiouudised (05.09.2025 12:00:00)

10:00

Ida-Virumaal püsib suur huvi õeks õppimise vastu

09:50

Raadiouudised (05.09.2025 09:00:00)

09:50

Rootsi valitsus püüab maksulangetustega majandust ergutada

09:50

Õhutemperatuur kerkib kuni 25 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo