X!

Noored kipuvad eelistama tubaseid erialasid, HTM püüab seda trendi muuta

Eesti
Foto: Kutseõppekeskuse õppija.
Eesti

Tubasemate erialade populaarsus noorte seas ei kipu tööturu vajadustega kokku langema. Käimasoleva kutseharidusreformi eesmärk on just see, et kutseharidus looks noortele tulevikuks rohkem võimalusi nii töökoha valikul kui ka kõrgkooli astumisel.

Sügisest saab Eesti kutsekoolides asuda õppima uute nelja-aastaste kutsekeskhariduse õppekavade järgi. Reformi eesmärk on muuta kutseharidus senisest atraktiivsemaks alternatiiviks gümnaasiumile ning anda noortele lisaks erialale ka tugevam üldharidus.

Haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide osakonna juhataja Raino Liblik rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et muudatuste keskmes on soov, et kutseharidus ei piiraks noorte edasisi valikuid, vaid looks neile rohkem võimalusi nii tööturule siirdumiseks kui ka kõrgkooli astumiseks.

Uutel õppekavadel suureneb üldharidusainete maht, mis peaks parandama õpilaste valmisolekut riigieksamite tegemiseks ja kõrgkooli kandideerimiseks. Seniste kitsaste erialade asemel hakatakse õpet pakkuma laiemates valdkondades, võimaldades õpingute jooksul rohkem spetsialiseeruda.

Nelja-aastaste õppekavade hulgas on näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), ehitustehnoloogia, logistika, tööstus- ja digitehnoloogia ning jätkusuutlik ettevõtlus. Uute valdkondadena lisanduvad metsandus, põllumajandus ja veterinaaria.

Liblik ütles, et noorte seas on jätkuvalt kõige populaarsemad inseneeria-, tehnoloogia- ja IKT-valdkonna õppekavad.

Õpitee muutub ka paindlikumaks. "Kui õppur on endale mingisuguse eriala valinud, kuid see talle ei sobi, saab ta selles teha muudatusi teha," lausus Liblik.

Samas märkis ta, et tööturu vajadused ei lange alati kokku noorte eelistustega ning noortel tasub oma valikuid teha pikema vaatega. "Paraku on tubasemad erialad täna populaarsemad, aga kui me vaatame seda, mida tööturg vajab, siis mittetubased erialad on isegi olulisemad ja vajalikumad. Ei maksa alati üldise trendiga kaasa joosta," nentis ta.

Libliku sõnul on suurim huvi kutseõppe vastu on Harju- ja Tartumaal. Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal on sisseastujate arv seevastu vähenenud, mis on seotud eelkõige noorte arvu langusega neis piirkondades.

Tema sõnul on oluline, et ka väiksema õpilaste arvuga piirkondades tuleks valdkondadele rohkem võimalusi pakkuda ja ressurssi suunata.

"Iga noor, kes põhikoolist väljub, on meie jaoks oluline. Oluline on, et ta saaks oma teed jätkata ja omandada endale sobiva hariduse ning erialateadmised, et tal oleks võimalikult hea võimalus siseneda tööturule või jätkata õpinguid," sõnas Liblik.

Kutsehariduse reform on seotud kohustusliku õppimise ea pikenemisega 18. eluaastani. Selle eesmärk on vähendada põhikooli järel õpingute katkestamist ning tagada, et kõik noored jätkaksid haridusteed.

Toimetaja: Samanta Tsopp

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

14:16

Lavastaja Lee Taul: rahvapillide ümber leidub hulgaliselt värvikaid lugusid

14:09

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

14:08

Rakvere külje all selgusid Euroopa parimad mudelautode sõitjad Uuendatud

13:48

Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju Uuendatud

13:40

Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

13:25

Noored kipuvad eelistama tubaseid erialasid, HTM püüab seda trendi muuta

13:25

Pesudisainer: aluspesu ideaalne sobivus sõltub õigesti võetud mõõtudest

13:21

Kessler Luminori ostnud OTP-st: ka teised suurpangad tegutsevad Venemaal

13:11

Jeets lõpetas Misano etapi teise kohaga ja jätkab tiitliheitluses

13:07

Arvustus. Akutrelliga suppi söömas

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

20.07

Sõja 1608. päev: Ukraina tabas FSB baasi okupeeritud Hersonis Uuendatud

20.07

Soomlastele teeb muret piirist 200 kilomeetri kaugusel asuv Vene keemiatehas

20.07

Ungari OTP pank ostab Luminori ära

13:48

Venemaa Lipetski linna tööstusrajoonis puhkes tulekahju Uuendatud

20.07

Tartu turg kipub linna jaoks liiga suureks jääma

20.07

Raudsik peab tõenäoliseks Iraani konflikti laienemist

08:40

Uute kaalulangetusravimitega käivad kaasas tugevad kõrvalmõjud

20.07

Marek Sadam: meil Mikuga on alati millestki rääkida ja millestki vaikida

20.07

Lugeja küsib: kui pikalt säilivad sügavkülmutatud marjad?

07:13

Bloomberg: Zelenski kaalub Sõrskõi vallandamist

ilmateade

SPORT

14:09

Lehis ja Eesti epeekoondised alustavad MM-i

14:08

Rakvere külje all selgusid Euroopa parimad mudelautode sõitjad Uuendatud

13:40

Pirital selgusid rannatennise Eesti meistrid

13:11

Jeets lõpetas Misano etapi teise kohaga ja jätkab tiitliheitluses

loe: kultuur

13:07

Arvustus. Akutrelliga suppi söömas

12:56

Galerii: Hirtentreu ja Popolitova näitus "Neandertallase ilukabinet" jõudis Riiga

11:34

Neljapäeval algab 33. Haapsalu vanamuusikafestival

11:20

Galerii: Mare Mikoff ja Berit Talpsepp-Jaanisoo avasid Okase muuseumis ühisnäituse

loe: eeter

14:16

Lavastaja Lee Taul: rahvapillide ümber leidub hulgaliselt värvikaid lugusid

13:25

Pesudisainer: aluspesu ideaalne sobivus sõltub õigesti võetud mõõtudest

12:41

Merineitsina ujuv Merle Liivand: kuus meest on püüdnud mu rekordit üle lüüa

11:25

Külli Reinumägi: vabakutselise näitleja elu pole nõrkadele

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (21.07.2026 12:00:00)

10:50

Kasutatud e-sigarettide valesti sorteerimine muudab need lastele kergesti kättesaadavaks

09:20

Raadiouudised (21.07.2026 09:00:00)

20.07

Päevakaja (20.07.2026 18:00:00)

20.07

Justiitsministeerium karmistab nikotiinitoodete müüki

20.07

Ilm läheb jahedamaks ja on sajune

20.07

Raadiouudised (20.07.2026 15:00:00)

20.07

Tallinna filmilinnaku stuudiokompleksi ehitamisega loodetakse alustada sel talvel

20.07

Keskkonnainvesteeringute Keskus laiendas elektriautode laadimistaristu toetust

20.07

Raadiouudised (20.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo