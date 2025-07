Venekeelsetele õpetajatele antud ajapikendus on lõppemas

Uuest õppeaastast jätkavad venekeelsetes koolides õpinguid vene keeles kolmandad ja kuuendad kuni üheksandad klassid. Septembri alguseks peab vene keeles õpetavatel haridustöötajatel olema eesti keele B2 tase.

Haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juhi Ingar Dubolazovi sõnul võib õpetajate leidmine venekeelsetesse klassidesse olla keerulisem kui üleminekuklassidesse.

"Kui te koolijuhtide käest küsite, siis ma arvan, et nemad kindlasti on pikenduse saanud õpetajate pärast mures, sest nendes klassides, kuhu üleminek pole jõudnud, peab õppetöö toimuma veel vene keeles ja need õpetajad on praegu need, kellele see pikendus anti. Ja leida asendusi venekeelsetesse klassidesse veel, kus õpetamine toimub vene keeles, võib olla mõnevõrra keerulisem siin-seal," selgitas Dubolazov.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin ütles praegusest olukorrast ülevaadet andes, et Tallinna linnas on 80 õpetajat, kelle kategooria on B1 või B2-st allpool.

"Neil on siis võimalus tõendada oma B2 eesti keele kategooriat augustini. Juhul, kui seda ei juhtu, siis me peame töölepingu nendega üles ütlema ja värbama uusi, täiendavaid õpetajaid uueks õppeaastaks," lausu Jašin.

Tema sõnul on enamik neist õpetajatest eesti keelt õppinud ja eksamitele läinud. Viimasel eksamil, mis toimus mai lõpus ja mille tulemused selguvad järgmisel nädalal, käis kõige rohkem õpetajaid.

"Tallinn saab siis teha kokkuvõtteid, kui palju on tänavu õpetajaid keeleeksami sooritanud ning kui paljud õpetajad peavad paraku süsteemist lahkuma," ütles Jašin.

Uue ajapikenduse andmine Dubolazovi sõnul päevakorral pole. Sama ütles ka Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin.

"Mitte mingit teist leevendust ei ole ette nähtud, seda ei tule ja minu hinnang on see, et Tallinn, ma ei oska rääkida teiste omavalitsuste eest, aga Tallinn seda kindlasti ei vaja. Meie asutused saavad selles olukorras, kus me oleme, kindlasti hakkama," kinnitas Jašin.