Iisrael andis korralduse evakueerida Gaza linn

"Kõigile Gaza linna ja selle naabruskonna elanikele, seda alates vanalinnast ja Tuffah'st idas ning kuni mereni läänes. IDF on otsustanud Hamasi alistada ja tegutseb Gaza linna piirkonnas suure jõuga, just nagu see tegutses kogu Gaza sektoris," ütles teisipäeval Iisraeli armee araabiakeelne pressiesindaja Avichay Adraee.

"Teie turvalisuse huvides evakueeruge viivitamatult Rashidi kaudu Al-Mawasi humanitaartsooni," lisas Avichay Adraee.

Iisrael heitis alla lendlehti, mis kutsusid elanikke üles lõunasse põgenema. Ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas esmaspäeval, et Gaza linna elanikel tuleb piirkonnast lahkuda.

"Kasutan seda võimalust, et öelda Gaza elanikele, kuulake mind tähelepanelikult: teid on hoiatatud, minge sealt minema," ütles esmaspäeval Netanyahu.

Iisrael on viimaste päevade jooksul võtnud sihikule Gaza linnas asuvad kõrghooned. Armee on viimaste nädalate jooksul laiendanud ka sõjalisi operatsioone, et võtta Gaza linn täielikult oma kontrolli alla. Gaza tsiviilkaitseamet teatas esmaspäeval, et Iisraeli õhurünnakud kestsid kogu öö ning löögi alla jäi kogu Gaza linn.

Iisrael väidab, et riigi armee kontrollib juba ligikaudu 75 protsenti Gaza sektori territooriumist. Seetõttu peab kohalik elanikkond põgenema üha väiksemale alale.

The Wall Street Journal kirjutab, et Gaza linna evakueerimine kujuneb tõenäoliselt keeruliseks ülesandeks. Paljud inimesed on juba mitu korda ümber asustatud, nad elavad telkides ja ütlevad, et neil pole kuhugi minna. Hamas on kutsunud inimesi üles linna jääma, et takistada nii Iisraeli vägede edasitungi.

36-aastane Noor Abdul Latif ütles eelmise nädala lõpus, et ta loodab, et ei pea linnast lahkuma. Ta muretseb, et ei näe enam kunagi oma kodulinna, jätab nüüd piirkonnaga hüvasti ning külastab oma lemmikkohti.

"See on teistsugune, kui jätad hüvasti teadmisega, et võid tagasi tulla. Seekord tundub see lõplik," ütles Latif.