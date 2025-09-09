Narvas kandideerib kohalikel valimistel kolm valimisliitu ja neli erakonda

Narvas läheb kohalikele valimistele kolm valimisliitu ja neli erakonda. Viimati oli Narvas nii palju nimekirju 20 aastat tagasi. Tavalisest tihedam konkurents võib tähendada suuremat valimisaktiivsust.

Kui valimised toimuksid praegu, võidaks Narvas ülekaalukalt Keskerakond - seda lubab Norstati uuring. Keskerakond möönab, et nende toetus piirilinnas on kasvanud, kuid tõde selgub ikkagi valimispäeval.

"Valimisvõitlus käib praegu kolme suure vahel - Stalnuhhini nimekiri, Raigi nimekiri ja Keskerakond. Kindlasti mingil määral võib praegu seda asja muuta ka Plaan B koos oma valimisliiduga, sest alati on neid, kes protestihääli annavad ja Narvas on need kerged tulema," sõnas Keskerakonna linnapeakandidaat Jaan Toots.

Plaan B linnapeakandidaat Urbo Vaarmann valimisliitu protestihäälte kogujaks ei pea, kuigi nende plaan on tõepoolest Narvas plats puhtaks lüüa.

"Meie vastaseks on kogu linnavalitsuse, volinike ja linnapea süsteem, kes praegu võimu teostavad. Nad ju kõik vastutavad selle eest, mis toimub. Kui me räägime küttehinnast, kui me räägime, kuidas on üleujutused või kuidas on linnarahaga ringi käidud, siis Narvas tulevad protestihääled, sest Narva inimesed on väsinud," lausus Plaan B Narva linnapeakandidaat Urbo Vaarmann.

Veel lähevad Narvas valimistele oma nimekirjaga erakond KOOS, Reformierakond ja EKRE. Kokku seitse nimekirja, mida on Narva jaoks rohkem kui oodati.

"Kindlasti suur kandideerijate arv ei välista, et see mõjub kodanikuaktiivsusele valimisosaluse mõttes. Kuidas ta edaspidi volikogu tööd mõjutab? Senine kogemus näitab, et mida kirjum on see seltskond seal volikogus, seda keerulisem on seda volikogu juhtida," ütles Narva linnasekretär Üllar Kaljuste.

Kandidaatide täpsed nimekirjad avaldab valimiskomisjon reedel. Eelmistel kohalikel valimistel oli valimisaktiivsus Narvas 46 protsenti.