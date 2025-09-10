Norstati reitingud: Keskerakonna toetus aina kasvab

Erakondade reitingutabelis teist kohta hoidva Keskerakonna populaarsus kerkis eelmisel nädalal veelgi, samal ajal langes aga sotside toetus samale tasemele Reformierakonna omaga, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstati värskest küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28 protsenti, Keskerakonda 19,4 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal jätkava Isamaa toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Teisel kohal oleva Keskerakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 1,8 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus ei ole aga samuti viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud.

Erakondade toetus Norstati küsitluses 17. august-8. september Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Esikolmikule järgnevad SDE (11,9 protsenti), Reformierakond (11,8 protsenti), Parempoolsed (6,3 protsenti) ning Eesti 200 (2,3 protsenti). SDE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2,3 protsendipunkti võrra ning on praktiliselt võrdne Reformierakonna toetusega.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,1 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,7 protsenti vastajatest.

Valitsuserakondade toetus Norstati küsitluses 17. august-8. september Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 11. augustist 8. septembrini.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (28,1 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,7 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,57 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.