Kaitsevägi tegi ettepaneku kehtestada Eesti idaosas ajutine lennukeeluala

Lennupiiranguala on aktiivne järgnevatel nädalatel ajavahemikus kell 20.00-07.00. Lennupiirang kehtib kuni 6000 meetri kõrgusele. Ala hõlmab õhuruumi põhjast lõunasse Pedassaare-Võrtsjärve idakalda joonest Eesti idapiirini. Antud perioodil on alas piiratud liinilennundus, hobilennundus ning hobidroonide lennutamine. Tartu Ülenurme lennuvälja piirkonnas on tavapärane lennutegevus taas lubatud 12. septembri hommikul kell 7.00.

Lennukeeluala kehtestamine tuleneb kaitseväe vajadusest korraldada lähinädalatel antud alas täpsemat õhuseiret, harjutustegevust ja paindlikumat õhuturvet, tagades samas lennuliikluse ohutuse.

Kaitseväe ohuhinnang ei ole muutunud ning Eestile puudub vahetu ja kohene sõjaline oht. Küll aga on regioonis tõusnud õhuintsidentide sagedus, mis on tingitud Venemaa sõjategevusest Ukraina vastu. Sarnase lennukeeluala on kehtestanud Soome ja Läti.