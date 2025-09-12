Kirki tapja laskemoonale olid graveeritud transsoolisust pooldavad sõnumid

USA-s konvservatiivse poliitikaaktivisti Charlie Kirki tapja kasutamata padrunitele olid graveeritud transsoolisust ja antifašismi pooldavad sõnumid, kirjutavad mitmed meediaväljaanded, sealhulgas Wall Street Journal ja The Telegraph .

USA-s Utah' Valley ülikooli linnakus tapeti kolmapäeval esinemise ajal konservatiivne poliitika- ja noorteaktivist Charlie Kirk. Seni tabamata tulistaja sooritas ühe lasu ja põgenes sündmuskohalt.

Tulistajat otsivad uurijad leidsid linnaku lähistelt metsast optilise sihikuga vintpüssi koos laskemoona ja graveeringutega, mis kannavad "transsoolise ja antifašistliku ideoloogia" sõnumeid, teatasid sisejulgeoleku ametnikud.

Võimude teatel oli leitud vintpüss mähitud rätikusse ning selle laadrimiskambrisse oli jäänud üks kasutatud padrun. Samuti leiti kolm kasutamata padrunit, millel kõigil olid kirjutised, kirjutas The Telegraph.

Ka The Wall Street Journali allikad kinnitasid antud detaile.

Siiski ütles uurimisega kursis olev õiguskaitseametnik The New York Timesile, et sõnumid ei ole analüütikute poolt kinnitatud.

Ametnikud kutsusid üles ettevaatlikkusele ja märkisid, et sõnastust võidi kiirelt areneva uurimise käigus valesti lugeda või tõlgendada.

Transsoolisust pooldavad sõnumid vihjavad võimalikule motiivile mõrva taga, märkis The Telegraph ja viitas vähem kui kaks nädalat tagasi toimunud massitulistamisele Minneapolis, mille korraldas transsooline tulistaja.

FBI avaldas video sündmuskohalt põgenevast kahtlusalusest

Uurijate hinnangul lasi tulistaja snaiprist Kirki pihta ühe surmava kuuli, seejärel hüppas ta Utah Valley ülikooli linnakus oleva hoone katuselt alla ning põgenes metsa.

BREAKING: New FBI video of Charlie Kirk shooter jumping from a rooftop after his murder.



The killer left a gun and ammunition in a wooded area near the university.



Trace evidence collected from the rooftop scene included shoe impressions, a forearm imprint, and a palm print. pic.twitter.com/Od13ueDxCj — Ben Leo (@benleo444) September 12, 2025

Utahi avaliku julgeoleku osakonna volinik Beau Mason ütles, et kahtlusalune näis olevat ülikooliealine, mis võimaldas tal pärast tulistamist sulanduda tudengite hulka.

"Me oleme jälginud tema liikumisi ülikoolilinnakus, treppidest üles katusele, üle katuse tulistamiskohani," sõnas Mason.

"Pärast tulistamist suutsime jälgida tema liikumist hoone teisele küljele, kust ta hüppas alla ja põgenes ülikoolilinnakust välja lähedalasuvasse elamupiirkonda," lisas ta.

Neljapäeval teatas FBI, et pakub 100 000 dollari suurust auhinnaraha informatsiooni eest, mis viiks arreteerimiseni, ning avaldas kaks kahtlusaluse fotot.

FBI avaldas arvatavast tapjast foto Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/FBI

USA president Donald Trumpi hääleka toetaja mõrv on tekitas riigis šokilaine

Trump teatas, et annab Kirkile postuumselt Presidendi Vabadusmedali, mis on riigi kõrgeim eraisikule antav teenetemärk.

Kirkit peeti nii konservatiivse aktivismi tulevikuks kui ka tugevalt polariseerivaks isikuks.

Ta esines vabariiklaste üritustel, millest paljud olid populaarsed äärmuslikult konservatiivse Tea Party liikumise liikmete seas. Tema igapäevasel raadiosaatel oli sotsiaalmeedias miljoneid jälgijaid.

Tema sotsiaalmeediakanalid sisaldasid rohkesti klippe, kus ta debateeris tudengitega sellistel teemadel nagu kliimamuutused, usk ja pereväärtused.

Kirki kommentaarid soo, rassi ja poliitika kohta pälvisid sageli tugevat kriitikat liberaalse maailmavaatega inimestelt.

Ta oli ka häälekas relvakontrolli vastane. Mõned kuud tagasi ütles ta: "Kahjuks tasub leppida igal aastal mõne relvadega seotud surmaga, kui me tahame põhiseadust kaitsta."

Kirk mängis olulist rolli möödunud aastal Trumpi presidendikampaania ajal, kuna ta motiveeris hulgaliselt inimesi tulevase presidendi poolt hääletama.

Donald Trump ja Charlie Kirk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst

Kirki ja Trumpi suhe süvenes pärast Trumpi võitu, Kirk osaledes Trumpi ametissevannutamisel jaanuaris Washingtonis. Ta oli ka regulaarne külaline Valges Majas mõlema Trumpi ametiaja jooksul.

New York Timesi andmetel mängis ta Trumpiga golfi vaid kaks päeva enne presidendi 2025. aasta ametissevannutamist.

Kirk oli eriti lähedane asepresident JD Vance'iga, kes lendas pärast tema mõrva Utah'sse, et lohutada Kirki naist ja lapsi.

Neljapäeva õhtul aitas Vance kanda Kirki kirstu oma lennukisse, et viia Kirki surnukeha tema kodulinna Arizonas, kus ta elas koos oma naise Erika ja kahe lapsega.

"Nii suur osa sellest edust, mis meil selles administratsioonis on olnud, tuleneb otseselt Charlie võimest organiseerida ja inimesi kokku tuua," kirjutas Vance sotsiaalmeedias.

"Ta ei aidanud meil vaid 2024. aasta valimisi võita, vaid aitas meil ka kogu valitsuse tööle panna," lisas asepresident.

Tulistamine tekitab kartusi, et USA on sattumas uude poliitilise vägivalla perioodi, mis mõjutab mõlemat parteid, märgib The Telegraph.

Hiljutiste poliitiliste rünnakute hulka kuuluvad Minnesota osariigi seadusandja ja tema abikaasa mõrvamine nende kodus juunis, Colorado paraadi rünnak juunis, kus mees ründas süütekehaga Hamasi poolt pantvangi võetud inimeste vabastamist nõudvaid meeleavaldajaid, ning aprillis toimunud juudi päritolu Pennsylvania kuberneri Josh Shapiro maja süütamine.

USA lubas tühistada Kirki mõrva õigustavate välismaalaste viisad

USA välisministeeriumi asevälisminister Christopher Landau lubas neljapäeval tühistada viisad välismaalastel, kes avaldasid internetis toetust tapmisele.

USA välisministeerium julgustas internetikasutajaid välismaalaste vastavatest postitustest teada andma.

"Juhtiva poliitilise tegelase kohutava mõrva valguses tahan rõhutada, et välismaalased, kes ülistavad vägivalda ja vihkamist, ei ole meie riiki oodatud külalised," toonitas Landau suhtlusvõrgustikus X.

"Olen tundnud jälestust nähes, kuidas mõned isikud sotsiaalmeedias seda sündmust kiidavad, õigustavad või pisendavad. Olen andnud meie konsulaarametnikele korralduse võtta tarvitusele asjakohased meetmed," sõnas asevälisminister.

Landau sai kiiresti oma sotsiaalmeediapostitusele hulgaliselt vastuseid, milles juhiti tähelepanu konkreetsetele veebikommentaaridele.