X!

NATO tugevdab vägesid idatiival

Välismaa
NATO
NATO Autor/allikas: Vabariigi presidendi kantselei
Välismaa

NATO tugevdab vägesid oma idatiival, ütles reedel alliansi peasekretär Mark Rutte.

Rutte ütles pressikonverentsil NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja Alexus Grynkewichiga, et NATO käivitab algatuse Eastern Sentry. Selle eesmärgiks on tugevdada alliansi idatiiba.

"Idatiiva kaitsmine on meie peamine ülesanne. Seetõttu käivitame algatuse Eastern Sentry, et veelgi tugevdada meie idatiiba," teatas Rutte.

Rutte sõnul hõlmavad lisajõud nii traditsioonilisi sõjalisi võimekusi kui ka vahendeid, mis on loodud spetsiaalselt droonidega tegelemiseks.

Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid juba varem, et saadavad Poolasse rohkem hävitajaid.

"Kuigi meie esmane fookus on Poolal, ületab see olukord ühe riigi piire. Mis mõjutab üht liitlast, mõjutab meid kõiki. Eastern Sentry on paindlik ja kiirelt reageeriv ning pakub veelgi sihipärasemat heidutust ja kaitset täpselt seal, kus seda vaja on," märkis Grynkewich.

Eastern Sentry käivitamist kommenteeris ka Eesti välisminister Margus Tsahkna.

"NATO näitab, et suudab ohtudele reageerida kiiresti, jõuliselt ja paindlikult. Kolmapäeval toimunud seni suurimale NATO õhuruumi rikkumisele Venemaa poolt järgnesid eile liitlaste vahel artikkel 4 arutelud ning täna käivitus kogu NATO idatiiba tugevdav missioon Eastern Sentry," teatas reedel Tsahkna. 

"Näitame selgelt NATO liitlastega, et meie piiride ületamine maal, merel või õhus ei ole vastuvõetav ja sellele järgnevad meetmed nagu see toimus ka peale kriitilise taristu intsidente Läänemeres. Eastern Sentry tugevdab NATO idatiiva õhuruumi kaitset ning liitlaste kiire valmidus sellesse panustada näitab, et ohte mõistetakse ühtselt," lisas Tsahkna. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, BNS

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:29

Nädalavahetusel sajab vihma ja on äikest

21:28

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

21:21

Pärnus tõotavad valimised tulla tiheda konkurentsiga

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

20:46

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

20:44

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

20:36

Viipekeelsed uudised

20:12

ERR Iisraelis: Gaza lähedale linna on inimesed juba tagasi kolinud

19:59

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

19:59

NATO tugevdab vägesid idatiival

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

16:42

Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi Uuendatud

11.09

Transpordiamet plaanib madalamat piirkiirust ja keskmise kiiruse kaameraid

06:41

Atonen: osa Reformierakonna juhte on täiesti vasakpoolsete vaadetega

13:43

Lukas soovitab vägivalda õhutanud juutuuberil Isamaas kandideerimisest loobuda Uuendatud

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

11.09

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto Uuendatud

14:47

Allikas: Ukraina droonirünnak peatas nafta väljaveo Primorski sadamast

20:46

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

07:00

USA võimud: Kirki tapja laskemoonal olid fašismivastased loosungid

11.09

Venemaa kutsus Poolat üles avama uuesti piiri Valgevenega

ilmateade

loe: sport

21:28

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

20:44

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

19:59

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

loe: kultuur

18:50

Honkasalo: filmis "Orenda" on inimtunded, millest ei saa sõnadega rääkida

18:45

Saaremaale kavandatakse maineka arhitekti Louis Kahni keskust

16:35

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

16:00

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

loe: eeter

15:40

Rattamatkaja: kõik Eesti vanad raudteetammid on läbi sõidetud

13:30

Põhjanabal töötav meregeoloog: siin on keskmine Eesti talv

11:45

"Terevisiooni" nädala hoidis: Tarrvi Laamanni Reggae Tarrvi kaste

10:21

Koreograaf Teet Kask: Jaapan on minu kirg

Raadiouudised

18:40

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

18:40

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

15:30

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

15:25

Ministeerium plaanib keelata esimesse klassi minejate koolikatsed

15:25

Eesti idaosa õhuruumis kehtivad lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud

15:25

Raadiouudised (12.09.2025 15:00:00)

12:45

Iru elektrijaam ei hakka seakorjuseid põletama

12:40

Balti elektrijaam läks kolmeks kuuks kapitaalremonti

12:40

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (12.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo