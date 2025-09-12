NATO tugevdab vägesid idatiival

Rutte ütles pressikonverentsil NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja Alexus Grynkewichiga, et NATO käivitab algatuse Eastern Sentry. Selle eesmärgiks on tugevdada alliansi idatiiba.

"Idatiiva kaitsmine on meie peamine ülesanne. Seetõttu käivitame algatuse Eastern Sentry, et veelgi tugevdada meie idatiiba," teatas Rutte.

Rutte sõnul hõlmavad lisajõud nii traditsioonilisi sõjalisi võimekusi kui ka vahendeid, mis on loodud spetsiaalselt droonidega tegelemiseks.

Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid juba varem, et saadavad Poolasse rohkem hävitajaid.

"Kuigi meie esmane fookus on Poolal, ületab see olukord ühe riigi piire. Mis mõjutab üht liitlast, mõjutab meid kõiki. Eastern Sentry on paindlik ja kiirelt reageeriv ning pakub veelgi sihipärasemat heidutust ja kaitset täpselt seal, kus seda vaja on," märkis Grynkewich.

Eastern Sentry käivitamist kommenteeris ka Eesti välisminister Margus Tsahkna.

"NATO näitab, et suudab ohtudele reageerida kiiresti, jõuliselt ja paindlikult. Kolmapäeval toimunud seni suurimale NATO õhuruumi rikkumisele Venemaa poolt järgnesid eile liitlaste vahel artikkel 4 arutelud ning täna käivitus kogu NATO idatiiba tugevdav missioon Eastern Sentry," teatas reedel Tsahkna.

"Näitame selgelt NATO liitlastega, et meie piiride ületamine maal, merel või õhus ei ole vastuvõetav ja sellele järgnevad meetmed nagu see toimus ka peale kriitilise taristu intsidente Läänemeres. Eastern Sentry tugevdab NATO idatiiva õhuruumi kaitset ning liitlaste kiire valmidus sellesse panustada näitab, et ohte mõistetakse ühtselt," lisas Tsahkna.