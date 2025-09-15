X!

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

Igor Taro.
Igor Taro. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Veel paar päeva tagasi kirglikult terroripropaganda jälgimise eest karistamist kaitsnud siseminister Igor Taro tegi oma vaadetes kannapöörde ja teatas, et võtab karistusseadistiku muutmise seaduse väljatöötamise kavatsuse tagasi.

"Kriitika näitas, et tegu oli ilmselgelt toore ja läbimõtlemata plaaniga. Enneaegne väljatulek kavaga oli minu viga," teatas Taro (Eesti 200) esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Ta selgitas, et terroristliku propaganda valmistamine ja selle levitamine on ohuks ka Eesti inimeste julgeolekule, kuid selle piiramise meetmed peaksid olema õigusselged ja proportsioonis mõtte- ja arvamusvabadusega.

"Mõttepolitseil, meelsuskontrollil ega põhjendamatul jälitustegevusel ei saa olla demokraatlikus ühiskonnas kohta ning sellesuunaline liikumine polnud kindlasti ka minu eesmärgiks," leidis ta.

Veel mõned päevad varem seisis Taro sotsiaalmeedias kirglikult eelnõu eest ja nimetas eksperte paanika kütjateks.

11. septembril sõitles ta sotsiaalmeedias neid samu eksperte ja kirjutas, et "asjalikke ettepanekuid ja probleemi lahendamise eesmärkidesse süvenemist ootaks muidugi ekspertidelt kõigepealt, mitte asjatu paanika kütmist meedias". Ta lisas viite ERR-i artiklile, kus kriitiliselt võtsid siseministeeriumi plaani kohta sõna õigusekspert Paloma Krõõt Tupay ning advokaat ja õigusteadlane Carri Ginter. 

Ta nimetas ka uskumatuks ignorantsust kasvava probleemi suhtes, kus pole võimalik sekkuda enne kui tõsine kuritegu on juba toime pandud.

"Seal (väljatöötamise kavatsuses – toim) on sõnastatud probleem ja võimalik lahenduskäik. Avalik on ta selleks, et saada enne eelnõu väljasaatmist varajases staadiumis tagasisidet. Selle asemel näen vaid retoorikat huvigrupilt, kes on nagunii juba erandi all," halvustas ta kriitikuid.

Taro kirjutas veel pühapäeval sotsiaalmeedias, et praegu jääb avalikkusele mulje, et meie õiguskaitseorganid vajavad kuritegude ärahoidmiseks meelsuskontrolli juurutamist.

"Mis on täiesti absurdne ja alahindab ka politsei- ja julgeolekuasutuste võimekust probleemidega praeguse õigussüsteemi raamides toime tulla."

Kriitikat tegid Taro esitatud väljatöötamiskavatsuse kohta ka tema erakonnakaaslasest justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning Reformierakonda kuuluv riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson.

"Hakata meelsust kontrollima, siis kuhu edasi. Väga palju kuritegevust juhtub, kui oled liiga palju alkoholi tarbinud. Mulle tundub see suure venna eelnõu," ütles Timpson.

Toimetaja: Urmet Kook

