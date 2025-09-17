X!

Lecornu üritab veenda sotsialiste toetama Prantsuse valitsust

Välismaa
Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu
Prantsusmaa peaminister Sebastien Lecornu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JEFF PACHOUD
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaa uus peaminister Sebastien Lecornu üritab luua toimivat valitsust ning pööras pilgu Sotsialistliku Partei poole. Vasaktsentristid tõusid seetõttu Prantsuse poliitika keskmesse ning sotsialistid üritavad nüüd olukorda enda huvides ära kasutada.

Prantsuse sotsialistid on olnud aastaid võimult eemal, kuid võivad nüüd määrata nii uue valitsuse kui ka president Emmanuel Macroni ettevõtlussõbralike reformide saatuse.

Lecornu üritab kolmapäeval toimuval kohtumisel tuua sotsialistide juhid valitsuse selja taha. Ta soovib, et sotsialistid jääksid 2026. aasta eelarve hääletusel erapooletuks. Ta püüab nii vältida oma kahe eelkäija saatust, viimased ei suutnud parlamendis oma jõupingutustele toetust koguda. 

Sotsialistide liider Olivier Faure püüab nüüd olukorda enda kodupartei kasuks pöörata. Tema sõnul seisab Lecornu nüüd valiku ees. 

"Ta peab valima, kas teeb seda, mida parempoolsed ja ülemused talle ütlevad, või teeb seda, mida meie ütleme. Me vajame sotsiaalset õiglust, maksuõiglust, pühendumist rohelisele üleminekule ja vaesemate elu parandamist," rääkis Faure. 

Prantsuse 577-liikmeline parlament on praegu killustunud, sotsialistidel on seal 66 saadikut. Seda on vähem kui Macroni või Le Peni leeril, sellest hoolimata saavad sotsialistid küsida oma toetuse eest krõbedat hinda. 

Nad soovivad vähendada Lecornu eelkäija François Bayrou kavandatud 44 miljardi euro suuruseid eelarvekärpeid. Samuti püütakse varasemaid Macroni tehtud reforme ümber pöörata. 

Lecornu on juba andnud märku, et on kõnelustele avatud ning lubas kaks riigipüha alles jätta. Sellest hoolimata ootavad uut valitsust ees keerulised ajad, neljapäeval algab riigis veel ka üleriigiline streik. 

Elysee ametnik ütles, et kui sotsialistid aitavad kukutada veel ühe peaministri, siis võib Macron kuulutada välja uued ennetähtaegsed valimised. Viimati toimusid riigis parlamendivalimised 2024. aastal. 

"Kui ta (Lecornu) keeldub suunda muutmast või teeb seda ainult vähesel määral, hääletame ta välja, nagu tegime seda ka tema eelkäijate puhul," ütles sotsialistide poliitik Stéphane Troussel. 

Samas seisavad nüüd ka sotsialistid keerulise valiku ees. Nad ei saa toetada Macroni ebapopulaarseid ettepanekuid. Kui aga Macron kuulutab välja uued valimised, võivad nad parlamendis kohti kaotada. 

Märtsis toimuvad riigis veel ka kohalikud valimised. Vasakpopulistid ihuvad hammast vasaktsentristide käes olevate linnapeade kohtade peale. Sotsialistid võivad kaotada positsioone nii Pariisis, Lille'is kui ka  Rennes'is.

Macroni leer eeldab seetõttu, et suudab mõningate järeleandmiste korral veenda sotsialiste valitsust toetama.

"Meil mõlemal on käes võimas kaart, me saame parlamendi laiali saata. Seda ei taha sotsialistid. Nad saavad valitsuse kukutada, seda ei taha meie," ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele Financial Times

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:30

Aleksei Navalnõi lese sõnul tema abikaasa mürgitati

18:12

Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

18:03

Zelenski sõnul tõrjus Ukraina kolm Venemaa pealetungi Uuendatud

18:00

Riigikogu otsustas kirikute ja koguduste seaduse muutmata kujul vastu võtta

17:38

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17:37

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uueks juhiks saab Ave Schank-Lukas

17:30

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pärast oma kontori sulgemist Põlvas kliente vastu võtma sealses vallamajas

17:30

Õpetajad lepiksid ka 10protsendise palgatõusuga, kui tõus ülejärgmisel aastal jätkuks

17:29

Riigikogu ei toetanud superandmebaasi seaduse muutmata kujul vastuvõtmist

17:16

Lecornu üritab veenda sotsialiste toetama Prantsuse valitsust

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

06:41

Transpordiamet müüb Koidula piiripunkti jäetud omanikuta autod maha

16.09

Täielik nimekiri: kohalike volikogude valimiste kandidaadid

11:00

ISW: Putini külaskäik õppusele Zapad oli signaal NATO-le

08:26

Venemaa võib olla sunnitud Ukraina õhurünnakute tõttu naftatootmist kärpima

16.09

Seadusemuudatus ei luba kaluril inimesele korraga üle 10 kilo kala müüa

13:27

Swedbank vähendas pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

16:31

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

16.09

Sõja 1301. päev: Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

11:17

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

16.09

Charlie Kirki mõrvarile tahetakse määrata surmanuhtlus

ilmateade

loe: sport

18:12

Vabamaadluses näitasid taset Iraani ja USA sportlased

17:38

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17:06

Nabi ja Karelson said teada MM-i loosi tulemused

16:44

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

loe: kultuur

17:14

Otseülekanne neljapäeval: Tartu 2024 teeb Kultuurkompassil kokkuvõtteid

15:23

Sten-Olle avaldas neljanda albumi "Kehv Keha"

15:17

Suri muusik ja pedagoog Tiit Juurikas

14:12

Arvustus. Mogwai on avalikuks vaatamiseks välja pandud pilk sissepoole

loe: eeter

16:03

Metallikunstnik disainis 15 000 eurot maksva landi

15:11

"Pealtnägija": patsiendikindlustuse ekspertarstidel võib olla huvide konflikt

14:01

"Terevisioonis" valmis värsketest ürtidest maitseõli

12:19

Priit Võigemast: mõistsin, et muusikuna jätkamiseks on vaja talenti

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (17.09.2025 15:00:00)

12:40

Ka Eestis võib tulevikus kirja või postkaardi saada pakiautomaati

12:35

Tšehhi opositsioonipartei lubab võimule tulles Ukraina toetamist tagasi tõmmata

12:30

Raadiouudised (17.09.2025 12:00:00)

12:14

Ida-Virumaal on valimistel vähem nii valijaid, kandidaate kui omavalitsusi Uuendatud

11:55

Erakonnad on perede koduostu toetamise üksikasjades eri meelt

09:25

Raadiouudised (17.09.2025 09:00:00)

16.09

Päevakaja (16.09.2025 18:00:00)

16.09

Kohalike valimiste eel vaieldakse Saaremaal meretuuleparkide üle

16.09

Tartu-Riia nn ekspressrongi avamine on takerdunud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo