Lecornu üritab veenda sotsialiste toetama Prantsuse valitsust

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsusmaa uus peaminister Sebastien Lecornu üritab luua toimivat valitsust ning pööras pilgu Sotsialistliku Partei poole. Vasaktsentristid tõusid seetõttu Prantsuse poliitika keskmesse ning sotsialistid üritavad nüüd olukorda enda huvides ära kasutada.

Prantsuse sotsialistid on olnud aastaid võimult eemal, kuid võivad nüüd määrata nii uue valitsuse kui ka president Emmanuel Macroni ettevõtlussõbralike reformide saatuse.

Lecornu üritab kolmapäeval toimuval kohtumisel tuua sotsialistide juhid valitsuse selja taha. Ta soovib, et sotsialistid jääksid 2026. aasta eelarve hääletusel erapooletuks. Ta püüab nii vältida oma kahe eelkäija saatust, viimased ei suutnud parlamendis oma jõupingutustele toetust koguda.

Sotsialistide liider Olivier Faure püüab nüüd olukorda enda kodupartei kasuks pöörata. Tema sõnul seisab Lecornu nüüd valiku ees.

"Ta peab valima, kas teeb seda, mida parempoolsed ja ülemused talle ütlevad, või teeb seda, mida meie ütleme. Me vajame sotsiaalset õiglust, maksuõiglust, pühendumist rohelisele üleminekule ja vaesemate elu parandamist," rääkis Faure.

Prantsuse 577-liikmeline parlament on praegu killustunud, sotsialistidel on seal 66 saadikut. Seda on vähem kui Macroni või Le Peni leeril, sellest hoolimata saavad sotsialistid küsida oma toetuse eest krõbedat hinda.

Nad soovivad vähendada Lecornu eelkäija François Bayrou kavandatud 44 miljardi euro suuruseid eelarvekärpeid. Samuti püütakse varasemaid Macroni tehtud reforme ümber pöörata.

Lecornu on juba andnud märku, et on kõnelustele avatud ning lubas kaks riigipüha alles jätta. Sellest hoolimata ootavad uut valitsust ees keerulised ajad, neljapäeval algab riigis veel ka üleriigiline streik.

Elysee ametnik ütles, et kui sotsialistid aitavad kukutada veel ühe peaministri, siis võib Macron kuulutada välja uued ennetähtaegsed valimised. Viimati toimusid riigis parlamendivalimised 2024. aastal.

"Kui ta (Lecornu) keeldub suunda muutmast või teeb seda ainult vähesel määral, hääletame ta välja, nagu tegime seda ka tema eelkäijate puhul," ütles sotsialistide poliitik Stéphane Troussel.

Samas seisavad nüüd ka sotsialistid keerulise valiku ees. Nad ei saa toetada Macroni ebapopulaarseid ettepanekuid. Kui aga Macron kuulutab välja uued valimised, võivad nad parlamendis kohti kaotada.

Märtsis toimuvad riigis veel ka kohalikud valimised. Vasakpopulistid ihuvad hammast vasaktsentristide käes olevate linnapeade kohtade peale. Sotsialistid võivad kaotada positsioone nii Pariisis, Lille'is kui ka Rennes'is.

Macroni leer eeldab seetõttu, et suudab mõningate järeleandmiste korral veenda sotsialiste valitsust toetama.

"Meil mõlemal on käes võimas kaart, me saame parlamendi laiali saata. Seda ei taha sotsialistid. Nad saavad valitsuse kukutada, seda ei taha meie," ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele Financial Times.