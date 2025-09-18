Trump kavatseb kuulutada antifa terroriorganisatsiooniks

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et kavatseb kuulutada vasakradikaalse rühmituse antifa terroriorganisatsiooniks. Trump rääkis veel, et ametivõimud peaksid alustama uurimist antifa rahastajate suhtes.

Antifa on lühend sõnast antifašist, lõdvalt seotud liikumine koosneb äärmusvasakpoolsetest rühmitustest ja aktivistidest. Antifal pole juhtkonda ning selle kohalikud rühmitused tegutsevad üksteisest sõltumatult.

Trump ise on praegu riigivisiidil Suurbritannias, kus teda ootas kuninglik vastuvõtt. Ta leidis siis, et antifa on suur ja ohtlik vasakradikaalne rühmitus ning teatas, et kuulutab selle terroriorganisatsiooniks.

"Samuti soovitan tungivalt, et antifa rahastajaid uuritaks põhjalikult vastavalt kõrgeimatele õiguslikele standarditele ja tavadele," lisas Trump.

Trump andis juba varem märku, et kavatseb võtta sihikule rühmitused, mis tema hinnangul edendavad poliitilist vägivalda ja vasakradikaalset ideoloogiat. See juhtus pärast seda, kui USA-s tapeti konservatiivne aktivist Charlie Kirk.

USA võimude teatel oli Kirki tapja padrunitele graveeritud loosungid, mis viitasid antifale. Veidi hiljem rääkis juba ka USA asepresident JD Vance, et Kirki mõrvas on süüdi vasakpoolsed terroristlikud võrgustikud

"Me hakkame jõudma tõeni ja me lõpetame poliitilise vägivalla. Teeme seda nii, kuidas peame, loomulikult põhiseaduse raames, mida Charlie nii väga armastas," ütles Vance telekanalile Fox News.

Ajaleht The Times kirjutab, et antifa liikmed on viimaste aastate jooksul osalenud tänavaprotestides, seal peavad nad lahinguid ka paremäärmuslastega. Samas ei ole täpselt selge, mida antifa endast üldse kujutab.

2020. aastal ütles toonane FBI juht Christopher Wray, et antifa pole organisatsioon, vaid pigem liikumine või ideoloogia. Tema sõnul puudub antifal hierarhiline struktuur, mis võimaldaks föderaalvalitsusel seda terroriorganisatsiooniks liigitada.

Trumpi administratsiooni kriitikud kardavad nüüd, et võimul olevad vabariiklased hakkavad antifa-vastase võitluse sildi all sihtima poliitilisi vastaseid.