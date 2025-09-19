Valgevene piiri sulgemine võib pärssida EL-i ja Hiina vahelist kaubandust

Poola sulges sõjaväeõppuse Zapad tõttu piiri Valgevenega ega ole seda seni lahti teinudki. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Poola lõikas nii läbi ka EL-i ja Hiina vahelise kaubatee.

Valgevene on Venemaa peamine liitlane. Moskva kasutas Valgevene territooriumi 2022. aasta veebruaris Ukrainale kallaletungi alustamiseks. Hiljuti tulistas Poola alla ka riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid.

Poola sulges seetõttu eelmisel nädalal seoses Zapadi õppustega piiri Valgevenega, sealhulgas suleti ka raudtee piiripunktid. Zapad toimus 12.-16. septembrini, kuid Poola valitsus muretseb oma kodanike turvalisuse pärast ning teatas, et liiklus piiril taastatakse alles siis, kui piir on täielikult turvaline.

Piiri sulgemisega seotud otsus mõjutab ka kaubateed, mille kaudu liigub 90 protsenti Hiina ja EL-i vahelisest raudteekaubaveost. Sel marsruudil kasvasid Hiina ja EL-i vahelised kaubamahud möödunud aastal 10,6 protsenti. Kõnealune koridor moodustab nüüd 3,7 protsenti EL-i ja Hiina vahelisest kaubandusest.

Politico kirjutab, et löögi alla võivad jääda ka Poola firmad. Riigi kontrolli all olev PKP Cargo teatas, et suudab lühiajaliste viivitustega toime tulla, kuid hoiatas, et pikaajaline sulgemine suunaks kaubandusvoo lõunasse. Piiri sulgemine toimus vaid nädal pärast seda, kui ettevõte käivitas oma esimese Varssavi–Hiina kaubarongi.

"Täielik piiride sulgemine on suur probleem, mitte ainult transpordi ja logistika, vaid kogu majanduse jaoks," ütles Poola transpordi- ja logistikatööstuse ühingu tippjuht Artur Kalisiak.

"Kogu kaubavedu on praegu blokeeritud, sealhulgas sellised saadetised, nagu ravimid ja toidukaup. Alternatiivide osas võite proovida minna läbi Leedu või Läti, kuid see võtab rohkem aega ja raha. Ja pole mingit garantiid, et need piirid jäävad avatuks," lisas Kalisiak.

"See on väga keeruline olukord. Valitsus ütleb, et jälgib olukorda, ja et piir avatakse uuesti, kui see on ohutu. See on see, mida me teame. Seega ärilisest küljest ei tea me midagi," ütles Kalisiak.

Esmaspäeval lendas aga Varssavisse Hiina välisminister Wang Yi. Ta kohtus seal oma Poola kolleegi Radosław Sikorskiga.

"Läbirääkimistel tehti selgeks, et selles olukorras asendub kaubandusloogika, mis on ka meile kasulik, julgeolekuloogikaga. Ja seda väljendas väga selgelt ka minister Sikorski," ütles Poola välisministeeriumi pressiesindaja Paweł Wroński.

Poola välisluureameti endine juht Piotr Krawczyk ütles samas, et Hiina pole ainus riik, mis olukorra vastu huvi tunneb.

"Samuti on olemas USA, meil on nendega väga lähedased suhted. Olen üsna kindel, et Washington on enam kui õnnelik, et marsruut suletakse, vähemalt ajutiselt. Nad (USA) on avaldanud EL-ile survet kehtestada Hiinale täiendavaid tolle. Ma usun, et nad on rahul, et tollide asemel on Hiina kaupade peamine maismaavärav nüüd mõneks ajaks blokeeritud," märkis Krawczyk.

Krawczyk tõi veel välja, et läbirääkimiste laua taga on veel ka Euroopa.

"Ma pole veel näinud üheltki riigilt mingit reaktsiooni. Seega pole ehk ka Euroopa õnnetu, nähes peamist väravat suletuna. Kui see värav suletakse, peavad nad kasutama teisi teid, näiteks meretransporti. Ma arvan, et näiteks Rotterdami ja Hamburgi sadamad võtaksid hea meelega vastu need kaubad, mis enam Poola-Valgevene piiri ei läbi," ütles Krawczyk.