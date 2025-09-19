X!

Valgevene piiri sulgemine võib pärssida EL-i ja Hiina vahelist kaubandust

Välismaa
Poola-Valgevene piir
Poola-Valgevene piir Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ARTUR RESZKO
Välismaa

Poola sulges sõjaväeõppuse Zapad tõttu piiri Valgevenega ega ole seda seni lahti teinudki. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Poola lõikas nii läbi ka EL-i ja Hiina vahelise kaubatee.

Valgevene on Venemaa peamine liitlane. Moskva kasutas Valgevene territooriumi 2022. aasta veebruaris Ukrainale kallaletungi alustamiseks. Hiljuti tulistas Poola alla ka riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid. 

Poola sulges seetõttu eelmisel nädalal seoses Zapadi õppustega piiri Valgevenega, sealhulgas suleti ka raudtee piiripunktid. Zapad toimus 12.-16. septembrini, kuid Poola valitsus muretseb oma kodanike turvalisuse pärast ning teatas, et liiklus piiril taastatakse alles siis, kui piir on täielikult turvaline.

Piiri sulgemisega seotud otsus mõjutab ka kaubateed, mille kaudu liigub 90 protsenti Hiina ja EL-i vahelisest raudteekaubaveost. Sel marsruudil kasvasid Hiina ja EL-i vahelised kaubamahud möödunud aastal 10,6 protsenti. Kõnealune koridor moodustab nüüd 3,7 protsenti EL-i ja Hiina vahelisest kaubandusest.

Politico kirjutab, et löögi alla võivad jääda ka Poola firmad. Riigi kontrolli all olev PKP Cargo teatas, et suudab lühiajaliste viivitustega toime tulla, kuid hoiatas, et pikaajaline sulgemine suunaks kaubandusvoo lõunasse. Piiri sulgemine toimus vaid nädal pärast seda, kui ettevõte käivitas oma esimese Varssavi–Hiina kaubarongi. 

"Täielik piiride sulgemine on suur probleem, mitte ainult transpordi ja logistika, vaid kogu majanduse jaoks," ütles Poola transpordi- ja logistikatööstuse ühingu tippjuht Artur Kalisiak. 

"Kogu kaubavedu on praegu blokeeritud, sealhulgas sellised saadetised, nagu ravimid ja toidukaup. Alternatiivide osas võite proovida minna läbi Leedu või Läti, kuid see võtab rohkem aega ja raha. Ja pole mingit garantiid, et need piirid jäävad avatuks," lisas Kalisiak. 

"See on väga keeruline olukord. Valitsus ütleb, et jälgib olukorda, ja et piir avatakse uuesti, kui see on ohutu. See on see, mida me teame. Seega ärilisest küljest ei tea me midagi," ütles Kalisiak. 

Esmaspäeval lendas aga Varssavisse Hiina välisminister Wang Yi. Ta kohtus seal oma Poola kolleegi Radosław Sikorskiga.

"Läbirääkimistel tehti selgeks, et selles olukorras asendub kaubandusloogika, mis on ka meile kasulik, julgeolekuloogikaga. Ja seda väljendas väga selgelt ka minister Sikorski," ütles Poola välisministeeriumi pressiesindaja Paweł Wroński. 

Poola välisluureameti endine juht Piotr Krawczyk ütles samas, et Hiina pole ainus riik, mis olukorra vastu huvi tunneb. 

"Samuti on olemas USA, meil on nendega väga lähedased suhted. Olen üsna kindel, et Washington on enam kui õnnelik, et marsruut suletakse, vähemalt ajutiselt. Nad (USA) on avaldanud EL-ile survet kehtestada Hiinale täiendavaid tolle. Ma usun, et nad on rahul, et tollide asemel on Hiina kaupade peamine maismaavärav nüüd mõneks ajaks blokeeritud," märkis Krawczyk. 

Krawczyk tõi veel välja, et läbirääkimiste laua taga on veel ka Euroopa. 

"Ma pole veel näinud üheltki riigilt mingit reaktsiooni. Seega pole ehk ka Euroopa õnnetu, nähes peamist väravat suletuna. Kui see värav suletakse, peavad nad kasutama teisi teid, näiteks meretransporti. Ma arvan, et näiteks Rotterdami ja Hamburgi sadamad võtaksid hea meelega vastu need kaubad, mis enam Poola-Valgevene piiri ei läbi," ütles Krawczyk. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

Samal teemal

püsi lainel!

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:38

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

09:27

Maksim Greinoman: mida tähendab Palestiina riigi tunnustamine Eestile?

09:20

Raadiouudised (19.09.2025 09:00:00)

09:08

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

08:59

Valgevene piiri sulgemine võib pärssida EL-i ja Hiina vahelist kaubandust

08:48

Viie aastaga jõuab Eesti kõrgkoolidesse 40 protsenti põhikooli lõpetajatest

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: Aliis Aalmanni algus novellikirjanikuna on vägev

08:30

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:29

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

arvo pärt 90

Loetumad uudised

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

17.09

Swedbank vähendab pettuste tõkestamiseks osa klientide sularahalimiiti

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

18.09

ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

18.09

Opositsioonijuhtide hinnangul pole valitsuse maksumuudatused piisavad Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

09:38

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

09:08

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

08:29

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

08:05

TÄNA OTSE | Enok alustab Tokyo MM-il seitsmevõistlust

loe: kultuur

08:35

Sinijärve raamatusoovitused: Aliis Aalmanni algus novellikirjanikuna on vägev

08:09

Illustraator Reda Tomingas: tulin Eestisse seiklusi otsima

18.09

Tambet Tuisk: ma ei arvanud, et minust saab "Armukelmi" režissöör

18.09

Narvas õpitakse uute kunstikaartide abil eesti keelt

loe: eeter

18.09

Mihkel Zilmer: mesi ja suhkur on parimad looduslikud magusained

18.09

Andro Mänd: oleme lasknud elul kesklinnast ära minna

18.09

Barista: lihtsama kohvipildi tegemise võib igaüks ära õppida

18.09

Filmi "Torn" peategelane Kalju: eks ma veidi metsa poole olen

Raadiouudised

18.09

Päevakaja (18.09.2025 18:00:00)

18.09

Kultuuritöötajad loodetud palgatõusu ei saanud

18.09

Tartu2024 korraldamisele kulus ligi 12 miljonit eurot rohkem kui algselt planeeritud

18.09

Opositsioon: valitsus üritab enne valimisi palgatõusuga valijaid ära osta

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu

18.09

Euroopa Liit lükkas edasi uue kliimaeesmärgi seadmise

18.09

Raadiouudised (18.09.2025 15:00:00)

18.09

Kliimaministeeriumi tahab korduvaid liiklusrikkujaid paremini ohjata

18.09

Tartus tegutsev Sihtasutus Tampere maja lõpetab aasta lõpus oma tegevuse

18.09

Eestlased ostavad üha vähem toidupooodidest tööstuskaupu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo