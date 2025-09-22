Prantsusmaa tunnustas ametlikult Palestiina riiki

President Emmanuel Macron teatas esmaspäeval Prantsusmaa kauaoodatud otsusest tunnustada Palestiina riiki ja ütles, et tegutseb Iisraeli ja USA kriitikast hoolimata rahu huvides.

"Prantsusmaa tunnustab tänasest Palestiina riiki," ütles Macron ÜRO tippkohtumisel Palestiina delegatsiooni ovatsioonide saatel.

"Rahu aeg on kätte jõudnud. Prantsusmaa toetab rahu Iisraeli ja Palestiina rahvaste vahel," lisas Macron, kes märkis, et peagi oleks juba liiga hilja.

Riigipea tõotas samas vastuseks Iisraeli ja Ühendriikide kriitikale, et jätkab võitlust antisemitismi vastu.

"Me ei lõpeta iial oma eksistentsiaalset võitlust antisemitismi vastu," ütles Macron.

USA Vabariikliku partei mõjukad liikmed kritiseerisid Ühendkuningriigi, Kanada ja Austraalia pühapäeval tehtud otsust tunnustada Palestiina riiki. Pühapäeva õhtul teatas oma tunnustamisotsusest lisaks ka Portugal.

Trumpi hinnangul premeerib Palestiina tunnustamine Hamasi

USA presidendi Donald Trumpi arvates on Palestiina riigi tunnustamine USA võtmeliitlaste, sealhulgas Suurbritannia poolt, sisuliselt äärmusrühmituse Hamasi premeerimine nende terrorirünnaku eest Iisraeli vastu, teatas esmaspäeval Valge Maja.

"Ausalt öeldes usub president Trump, et see on nagu preemia Hamasile. Seega on tema arvates need otsused vaid tühi jutt ja mitte asjakohane tegutsemine mõnede meie sõprade ja liitlaste poolt," ütles pressiesindaja Karoline Leavitt.

Kolme lääneriigi otsus on pannud USA presidendi Donald Trumpi ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu vastasseisu oma lähedaste liitlastega, märkis sel teemal ülevaate teinud väljaanne Axios.

Iisrael alustas septembri alguses maavägede pealetungi Gaza linna okupeerimiseks, mis eeldatavasti suurendab peaaegu kaks aastat kestnud sõjas hukkunute arvu ja süvendab humanitaarkriisi enklaavis. Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on hukkunud palestiinlaste arv ületanud 65 000 piiri.