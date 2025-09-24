X!

Norstat: koalitsioonierakondade toetus on rekordmadal

Eesti
Riigikogu,
Riigikogu, Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati uuringu kohaselt on koalitsioonierakondade toetus rekordmadalal tasemel ehk erakondi toetab kokku 13,8 protsenti. Erakondade toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Viimase küsitluse kohaselt toetab üle-eestilises küsitluses Isamaad 28,9 protsenti, Keskerakonda 20 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11,7 protsendiga, Reformierakond 11,5 protsendiga, Parempoolsed 5,9 protsendiga ning Eesti 200 2,3 protsendiga.

Nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud. Sotsid ja Reformierakond vahetasid taas positsioonid, kuid tegelikult on erakondade toetus praegu pea võrdne.

Riigikogu koalitsioonierakondi toetab kokku 13,8 protsenti ja opositsioonierakondi 77,2 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole Norstati küsitlustes varem nii madal olnud. 

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 25. augustist 22. septembrini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku. 

Erakondade toetus viimasel kuul. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:00

Norstat: koalitsioonierakondade toetus on rekordmadal

06:43

Riik korraldab paari kuu pärast uue ohuteavitustesti

05:58

Zelenski kiitis oma kõnelusi Trumpiga

04:57

Ministeerium lükkab rehabilitatsioonireformi kolmveerand aastat edasi

23.09

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

23.09

Tuult segab OM-hooaja eel seljavigastus: olen pidanud tegema kompromisse

23.09

Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

23.09

ETV spordisaade, 23. september

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

23.09

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

23.09

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

23.09

Oslo ja Kopenhaageni lennujaam suleti öösel drooniohu tõttu Uuendatud

23.09

Keskerakond viskas asutajaliikme välja

22.09

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

23.09

Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

23.09

Trump seostas autismi Tylenoli ja vaktsiinidega

23.09

Trump pilkas ÜRO-d ja kritiseeris Euroopa rändepoliitikat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23.09

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

23.09

Tuult segab OM-hooaja eel seljavigastus: olen pidanud tegema kompromisse

23.09

Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

23.09

ETV spordisaade, 23. september

loe: kultuur

23.09

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

23.09

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

23.09

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

23.09

Arvustus. Skoone on siiras, Skoone tapab

loe: eeter

23.09

Kaheksa küsimust klassikatähele: Annabel Soode

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

23.09

"Klassikatähed 2025" alustab maailmakuulsate meloodiatega

23.09

Aare Baumer otsib oma uues filmis seitsmest Eesti rannast laulvat liiva

Raadiouudised

23.09

Hamburgi talendifestival avas Eesti artistidele uksi Euroopasse

23.09

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

23.09

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

23.09

Päevakaja (23.09.2025 18:00:00)

23.09

Tallinna lennujaam: riigil puudub droonitõrje osas vastutaja

23.09

Tartu näeb suurhalli parima asukohana Raadi ala

23.09

Raadiouudised (23.09.2025 15:00:00)

23.09

Prantsusmaa ametiühingud ootavad valitsuselt järeleandmisi eelarvekärbete osas

23.09

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

23.09

Raadiouudised (23.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo