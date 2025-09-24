Norstat: koalitsioonierakondade toetus on rekordmadal

Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati uuringu kohaselt on koalitsioonierakondade toetus rekordmadalal tasemel ehk erakondi toetab kokku 13,8 protsenti. Erakondade toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Viimase küsitluse kohaselt toetab üle-eestilises küsitluses Isamaad 28,9 protsenti, Keskerakonda 20 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11,7 protsendiga, Reformierakond 11,5 protsendiga, Parempoolsed 5,9 protsendiga ning Eesti 200 2,3 protsendiga.

Nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud. Sotsid ja Reformierakond vahetasid taas positsioonid, kuid tegelikult on erakondade toetus praegu pea võrdne.

Riigikogu koalitsioonierakondi toetab kokku 13,8 protsenti ja opositsioonierakondi 77,2 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus pole Norstati küsitlustes varem nii madal olnud.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 25. augustist 22. septembrini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.