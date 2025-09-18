ABC eemaldas Kimmeli saate Kirki kommentaari pärast eetrist

USA telekanal ABC eemaldas humoorika jutusaate "Jimmy Kimmel Live!" Charlie Kirki tapmise motiive puudutavate kommentaaride tõttu eetrist. Pole veel selge, kas ja millal komöödiasaade eetrisse naaseb.

Meediahiiglase Disney tütarfirma ABC pressiesindaja teatas kolmapäeval, et "Jimmy Kimmel Live!" tühistatakse määramata ajaks.

Kimmeli saate eemaldamine on seotud konservatiivse aktivisti Charlie Kirki tapmisega. Kirki tapmises kahtlustatav Tyler Robinson on vahistatud, kuid tema motiivi üle on puhkenud tuline arutelu.

USA võimud ja Robinsoni konservatiivne perekond ütlesid, et viimastel aastatel muutus Robinson poliitilisemaks ja vasakpoolsemaks. USA võimud leiavad nüüd, et Kirki tapmises on süüdi vasakpoolsed terroristlikud võrgustikud.

Kimmel ütles esmaspäevases saates, et MAGA püüab igati näidata, nagu Robinson ei kuuluks nende hulka ning üritab rakendada Kirki tapmist oma poliitiliste huvide teenistusse. Kimmel ütles veel, et asepresident JD Vance ja MAGA juhid üritavad Kirki surmast kasu lõigata.

Kimmeli tööandja ABC jäi seejärel MAGA-liikumise staaride ja parempoolsete aktivistide surve alla.

Kolmapäeval käis MAGA-liikumise staari Benny Johnsoni saates USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) juht Brendan Carr. Viimane kritiseeris siis teravalt Kimmeli sõnavõttu ja pakkus välja, et FCC võib võtta meetmeid ABC-le kuuluvate jaamade ringhäälingulitsentside vastu. ABC jäi seejärel kohalike edastajate surve alla, näiteks Nexstari juht kritiseeris teravalt Kimmeli sõnavõttu. Nexstar plaanib taotleda FCC-lt heakskiitu oma 6,2 miljardi dollari suurusele tehingule.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et Disney ja ABC juhtkond otsustas seejärel, et eemaldab Kimmeli määramata ajaks eetrist.

Kimmel kritiseeris ja pilkas oma saates järjepidevalt Trumpi ning on kritiseerinud ka teisi tähtsaid vabariiklasi. Trump ise samas tervitas Kimmeli eetrist eemaldamist ja ütles, et tegemist on suurepärase uudisega.

"Suurepärane uudis Ameerikale: madalate reitingutega hädas olev Jimmy Kimmeli saade on tühistatud," kirjutas sotsiaalmeedias Trump.

Hiljuti on USA meediamaastikul toimunud veel teisigi olulisi muutusi. Suvel selgus, et telekanal CBS lõpetab järgmise aasta mais tuntud jutusaate "The Late Show with Stephen Colbert" edastamise.

Hiljuti kiitis aga FCC heaks Paramounti ja Skydance'i ühinemise. Paramount ning selle tütarfirma CBS lähevad Ellisonide perekonna kontrolli alla.

David Ellison lubas seejärel, et tema meediaimpeerium lõpetab mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist edendavad programmid.