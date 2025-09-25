X!

Taani Aalborgi lennujaam peatas drooniohu tõttu tegevuse

Foto on illustratiivne. Taani politsei Kopenhaageni lennujaamas
Foto on illustratiivne. Taani politsei Kopenhaageni lennujaamas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Steven Knap
Neljapäeva varahommikul peatas Taani Aalborgi lennujaam droonide tõttu tegevuse. Politsei teatel on droone on nähtud ka Taani linnade Esbjergi, Sønderborgi ja Skrydstrupi lennujaamade läheduses.

Taani politsei teatel nähti Aalborgi lennujaama lähistel droone esimest korda kolmapäeva õhtul kohaliku aja järgi kell 21.44. Droonid püsisid lennujaama õhuruumis kuni neljapäeva varahommikuni kell 00.54.

Politsei teatas, et nad ei saa täpsustada droonide tüüpi ega kinnitada, kas need olid samad, mis esmaspäeval Kopenhaageni lennujaama kohal lendasid.

"On liiga vara öelda, mis on droonide eesmärk ja kes on nende taga olev osapool," ütles politseiametnik.

Politsei täpsustas hiljem, et droonide alla toomise katsed on ebaõnnestunud ning droonide operaatoreid pole seni tabatud.

Lõuna-Jüütimaa politsei teatas sotsiaalmeedias avaldatud postituses, et droone on nähtud ka Taani linnade Esbjergi, Sønderborgi ja Skrydstrupi lennujaamade läheduses.

Lõuna-Jüütimaa Skrydstrupi lennujaam on Taani F-16 ja F-35 hävituslennukite baas.

Eurocontrol, mis vastutab Euroopa lennuliikluse juhtimise eest, teatas varem, et Aalborgi lennujaama saabumised ja väljumised jäävad droonide tegevuse tõttu kuni neljapäeva hommikul kella kuueni "nulltasemele".

Taani politseijuht Thorkild Fogde ütles, et alates esmaspäevast on paljud inimesed üle kogu riigi politseile droonide nägemisest teada andnud.

"Loomulikult ei sisalda paljud neist teadetest tegevusi, mis oleksid politsei või sõjaväe jaoks olulised, kuid mõned neist siiski on, ja ma arvan, et Aalborgis toimunu on selline," ütles ta.

Politsei kinnitas, et uurib juhtunut kohapeal edasi ning teeb koostööd riikliku luureteenistuse ja relvajõududega ning ka teiste riikide ametivõimudega.

Politsei teatel ei ole Aalborgi lennujaama reisijatele ega piirkonna elanikele ohtu. Lisaks teatasid nad, et kolm lendu suunati ümber teistele lennujaamadele.

Politsei sõnul sarnanes droonide tegevus neile, mille tõttu tuli paar päeva varem peatada Kopenhaageni lennujaamas lennud.

Aalborgi lennujaama sulgemine mõjutas ka Taani relvajõude, kuna seda kasutatakse sõjaväebaasina, lisas politsei. Taani relvajõud teatasid, et abistavad uurimisel kohalikku ja riiklikku politseid, kuid keeldusid täiendavaid kommentaare andmast.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles teisipäeval, et droonid, mis peatasid Kopenhaageni lennujaama töö, on osa "jätkuvast vastuseisust meie piiridel".

Venemaa suursaadik Taanis ütles teisipäeval, et kahtlused Venemaa osalusest Kopenhaageni lennujaamas toimunud intsidendis on alusetud.

Norra võimud sulgesid esmaspäeva õhtul pärast droonide nägemist Oslo lennujaama õhuruumi kolmeks tunniks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

