Taani keelab EL-i tippkohtumise ajaks kõik tsiviildroonide lennud

Kopenhaagenis toimub kolmapäeval ja neljapäeval EL-i tippkohtumine. Hiljutiste drooniintsidentide tõttu keelab Taani esmaspäevast reedeni tsiviildroonide lennutamise.

"Taani võõrustab algaval nädalal Euroopa Liidu liidreid, kus meil on eriline tähelepanu julgeolekul. Seetõttu me sulgeme esmaspäevast reedeni Taani õhuruumi kõigile tsiviildroonide lendudele. Nii välistame riski, et vaenlase droonid võivad segi minna seaduslike droonidega ja vastupidi," ütles transpordiminister Thomas Danielsen.

Ministeeriumi teatel võib keelu rikkumise eest määrata rahatrahvi või kuni kaheaastase vangistuse.

Justiitsminister Peter Hummelgaard märkis, et keelu eesmärk on lihtsustada politsei ja teiste ametivõimude tööd.

"Politsei on kõrgendatud valmisolekus ning meie ametivõimud peavad kasutama oma ressursse seal, kus on vaja, et hoolitseda taanlaste ja meie külaliste eest," sõnas Hummelgaard ja lisas, et keeld tähendab seda, et politsei ei pea kulutama oma ressursse tsiviildroonidele, mis ei kujuta endast ohtu julgeolekule ega politseile.

Taani politsei teatas laupäeval, et nad on saanud üle 500 teate droonilendude kohta, millest enamik jäeti tähelepanuta kui ebaolulised.

Taanis on alates 22. septembrist nähtud korduvalt lendamas tundmatuid droone. Need on sundinud ajutiselt sulgema mitut lennuvälja. Taani on vihjanud Venemaa võimalikule seotusele, mida Moskva kategooriliselt eitab.