Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

Oslo Carrier 3
Oslo Carrier 3 Autor/allikas: MarineTraffic.com/Hans-Peter Schroeder
Norra ettevõttele Bulkship Management kuuluv laev Oslo Carrier 3 saabus Soome Hamina sadamasse. Sama alus viibis eelmise nädala esmaspäeval Taani pealinna Kopenhaageni lähedal, kui linna lennujaama kohal märgati suuri droone, kirjutab Helsingin Sanomat.

Taani välis- ja sõjaväeluureameti endine peaanalüütik Jacob Kaarsbo, ütles Taani ajalehele Berlingske, et tema arvates pärinesid Kopenhaagenis tuvastatud droonid laevalt Oslo Carrier 3.

Laevandusettevõtte sõnul kontrolliti laeva viimati Leedu sadamas ning aluselt ei leitud midagi kahtlast.

Hamina-Kotka sadama andmetel on laeva saabumine sadamasse tavapärane ning laeva järgmine sihtkoht on Aleksandria, Egiptus.

Toll ei olnud esmaspäeva pärastlõunaks vastanud ajalehe Helsingin Sanomat küsimustele kõnealuse laeva kohta. Piirivalve vastas e-kirja teel, et amet "annab teavet olulistest kõrvalekalletest", kuid Oslo Carrier 3 laeva kohta kommentaare ei jagatud.

Taani väljaande Danwatch andmetel on laeva 13-liikmelisest meeskonnast 11 venelased.

Danwatch teatas reedel, et laeva omanikul, ettevõttel Bulkship Management, on seosed ühe Venemaa sõjalise turvafirmaga, millel omakorda on tihedad sidemed Venemaa luureteenistustega.

Varem teatas HS, et Bulkship Managementil on kontor Kaliningradis.

Danwatchi andmetel on Kaliningradi kontori direktor Vene kodanik, kes on ettevõttes töötanud 19 aastat. Tema nime ei ole ettevõtte veebisaidil avaldatud, kuid Danwatchi sõnul vastutab ta ettevõttes värbamise eest.

Kontori juhil on ka sidemed Vene sõjalise turvafirmaga RSB Group, millel omakorda on sidemed Vene julgeolekuteenistusega FSB. Danwatchi uurimise järgi on RSB omanik samuti töötanud FSB-s. Ettevõte palkab endisi Vene erioperatsioonide sõdureid ning Ameerika Ühendriigid on kehtestanud ettevõttele ja selle omanikele sanktsioonid nende sidemete tõttu FSB-ga.

RSB-d on kirjeldatud kui Wagneri-laadset palgasõdurite ettevõtet. USA mõttekoda CSIS-i andmetel on seda kasutatud näiteks kriitiliste objektide valvamiseks Põhja-Aafrikas.

Oslo Bulk, mis on Bulkship Managementi emaettevõte, on teinud koostööd RSB Groupiga vähemalt alates 2014. aastast. Sel ajal avaldas RSB fotosid, kus nende sõdurid on relvadega Oslo Bulki laeva pardal.

Eksperdid, kes rääkisid Danwatchiga, nimetavad laeva Oslo Carrier 3 "väga kahtlustäratavaks". Nad tõid samuti välja, et Vene riigi juhtkond on täielikult teadlik kõigest, mida sellised ettevõtted nagu RSB Venemaal teevad.

Siiski ei ole leitud otseseid seoseid laeva ja Kopenhaageni kohal lennanud droonidega. Bulkship Management on samuti eitanud igasugust seost.

Kopenhaageni drooniintsidendi ajal sõitis laev veel Norra lipu all, kuid viimase nädala jooksul seilab see juba Portugali lipu all. Laevafirma sõnul on sama teinud ka nende teised laevad ning lipuvahetusel pole seost viimaste uudistega.

Alust seostatakse ka Venemaa kaubalaeva Ursa Major uppumisega Vahemeres detsembris. Ursa Majori omanike sõnul oli tegu "terrorirünnakuga" ning laeva uppumise põhjustasid kolm väljaspool toimunud plahvatust.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Helsingin Sanomat

