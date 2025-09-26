X!

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

Donald Trump ja Türgi president Recep Tayyip Erdoğan Valge Maja ees.
Donald Trump ja Türgi president Recep Tayyip Erdoğan Valge Maja ees. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMA
Venemaa diktaator Vladimir Putin tapab inimesi ilma põhjuseta ja samal ajal on Venemaa majandus põrgusse liikumas, ütles neljapäeval Ühendriikide president Donald Trump kohtumisel Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.

"Nad panid kõik kaalule. Nende majandus on liikumas põrgusse. Nad pommitavad kogu aeg kõike ja hõivavad samas väga vähe territooriumi, kui üldse. Tegelikult nad vahepeal isegi kaotasid osa oma territooriumist. See sõda peab lõppema. Kui see oleks meie sõda, siis lõpetaksime selle nädalaga," rääkis Trump pressikonverentsil.

"Nagu te teate, olen ma lahendanud seitse sõda ja arvasin, et see Venemaa sõda Ukraina vastu on üks lihtsamini lahendatavaid. Aga ma olen Putinis väga pettunud," selgitas riigipea.

Trump tõi välja, et hoolimata Venemaa tohututest kaotustest ja minimaalsetest võitudest lahinguväljal jätkab Putin sõda.

Kui riigipealt küsiti, kas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on nõustunud lõpetama Vene nafta ostmise, siis Trump otseselt ei vastanud.

"Ma ei taha seda öelda. Aga kui ma tahaksin, siis ta teeks seda," sõnas USA president.

"Ma ei hakka kunagi kedagi pabertiigriks nimetama, aga Venemaa kulutas tohutuid summasid pommidele, rakettidele, laskemoonale ja eludele. Ja nad pole praktiliselt üldse maad võitnud. Ma arvan, et on aeg see lõpetada," kordas Trump.

USA president kutsus varem päeval oma Türgi ametivenda Erdoğani otsesõnu üles lõpetama Venemaa nafta ostmine, et survestada seeläbi Moskvat lõpetama agressioonisõda Ukrainas.

"Ma tahan, et ta lõpetaks Venemaalt nafta ostmise seniks, kuni Venemaa jätkab seda laastamistööd," ütles Trump ajakirjanikele Ovaalkabinetis ühisel pressikonverentsil koos Erdoğaniga.

Trump kinnitas enne seda, et Ühendriikide sanktsioonid Türgi kaitsetööstuse vastu Vene rakettide ostmise pärast võivad lõppeda pea kohe, kui kõnelused Erdoğaniga lähevad hästi.

"See võib juhtuda väga ruttu. Kui meil on hea kohtumine, siis peaaegu kohe," ütles Trump ajakirjanikele, kui temalt küsiti, millal USA tühistab sanktsioonid NATO liitlase Türgi vastu.

Allikas: BNS

