Lääs hoiatas Kremlit valmidusest Vene lennukeid alla tulistada

Välismaa
Hävitaja MiG-31
Hävitaja MiG-31 Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Euroopa diplomaadid hoiatasid Kremlit, et NATO ei salli enam Vene provokatsioone oma taevas ja tulistab alla õhuruumi rikkuvad Vene lennukid.

"Euroopa diplomaadid hoiatasid sel nädalal Kremlit, et NATO on valmis oma õhuruumi edasistele rikkumistele vastama täie jõuga ja eelkõige tulistades alla Vene lennukeid," teatati väljaandes Bloomberg.

Teadaolevalt toimus sel nädalal Moskvas pingeline kohtumine, kus Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa saadikud väljendasid muret seoses kolme hävitaja MiG-31 sissetungiga Eesti õhuruumi eelmisel nädalal.

Ajakirjanikega rääkinud tundmatuks jääda soovinud ametnike sõnul jäi neile vestluse tulemusel mulje, et Vene lennukite sissetung NATO õhuruumi oli pilootide poolt juhtkonna käsul tahtlikult läbi viidud.

Allikate andmetel ütles kohtumise ajal Vene diplomaat eurooplastele, et sissetung Eesti õhuruumi oli vastus Ukraina löökidele okupeeritud Krimmis. Kreml usub, et need rünnakud poleks olnud võimalikud ilma NATO toetuseta ja seetõttu näeb Moskva venelaste sõnul end olevat kistud vastasseisu Euroopa riikidega.

Bloombergiga rääkinud ametnike sõnul protokollisid venelased sellel Moskva kohtumisel eurooplaste sõnu üksikasjalikult. See võib Bloombergi hinnangul viidata, et Kreml on andnud neile käsu esitada olukorra kohta üksikasjalik kirjeldus NATO seisukohast lähtudes.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS, Bloomberg

