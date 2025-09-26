X!

Netanyahu: Palestiina riik oleks Iisraelile rahvuslik enesetapp

Välismaa
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu
Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/GEORGE FREY
Välismaa

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu välistas reedel ÜRO-s peetud kõnes Palestiina riigi loomise, öeldes peaassamblee istungitesaali delegaatidele, et see oleks tema riigi jaoks võrdne rahvusliku enesetapuga.

Netanyahu vandus oma raevukas kõnes, mida edastati Iisraeli kaitseväe valjuhääldite kaudu osalt ka Gazas, et viib lõpule töö Hamasi vastu.

"Iisrael ei luba teil meile terroristlikku riiki kurku suruda. Me ei soorita rahvuslikku enesetappu, sest teil pole julgust seista vastu vaenulikule meediale ja antisemiitlikele jõukudele, kes nõuavad Iisraeli verd," ütles Netanyahu.

Netanyahu sõnul on Palestiina tunnustamine riigina häbiväärne ja annab signaali, et juutide mõrvamine tasub end ära.

Mitu riiki, sealhulgas Prantsusmaa, Suurbritannia, Kanada ja Portugal, on viimastel päevadel Palestiinat riigina tunnustanud. Iisraeli peaminister süüdistas neid riike Hamasi premeerimises.

Netanyahu on juba pikka aega Palestiina riigi loomise hukka mõistnud. Tema sõnul ei usu ka palestiinlased ise kahe riigi lahendusse.

Mitme riigi esindajad lahkusid saalist, kui Iisraeli peaminister oma kõnet alustas.

Hamas viis 7. oktoobril 2023. aastal läbi Iisraeli ajaloo rängima rünnaku, mis vallandas Iisraeli jõulise sõjalise operatsiooni Gazas.

Netanyahu lükkas seejuures oma kõnes raevukalt tagasi süüdistused, et Iisrael paneb Gazas toime genotsiidi, märkides, et Iisrael on korduvalt levitanud lendlehti, milles manitsetakse tsiviilelanikkonda lahkuma.

Humanitaarõigus peab samas sundümberasustamist sõjakuriteoks. Sõja ajal on peaaegu kogu Gaza sektori elanikkond ümber asustatud.

Palestiina omavalitsuse president Mahmud Abbas on Hamasi rivaal ning mõistis neljapäeval peetud kõnes hukka nii rünnaku kui ka antisemitismi. Ta pidas oma kõne videosilla teel, kuna Ühendriigid keeldusid talle viisat andmast.

Netanyahu pilkas lääne toetust Abbasile ja nimetas Palestiina omavalitsust läbinisti korrumpeerunuks.

Netanyahu kiitis igati veel ka Trumpi, kellega ta kohtub lähiajal Washingtonis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

säravad tähed

tantsi kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:41

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

20:22

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

20:08

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

19:56

Klassikatähti ootab saates šokeeriv muusikaline väljakutse

19:31

Netanyahu: Palestiina riik oleks Iisraelile rahvuslik enesetapp

19:25

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:14

Aktuaalne kaamera kell 17:00

19:14

Libertadoresel jätkub suurte võim, aga poolfinaalis ka Ecuadori klubi

18:54

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

18:53

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:42

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

20:22

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

25.09

Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

09:31

Poola valitsus kutsus oma kodanikke Valgevenest viivitamatult lahkuma

06:41

USA kaitseminister kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid

25.09

Sõja 1310. päev: Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

12:40

Kaju: Venemaa majandus ei pruugi olla võimeline varsti enam sõda toetama

25.09

Lääs hoiatas Kremlit valmidusest Vene lennukeid alla tulistada

15:19

EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

25.09

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:41

Ostapenko kehv vorm sai Pekingis jätku, Gauff ja Anisimova võidukad

20:08

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

19:14

Libertadoresel jätkub suurte võim, aga poolfinaalis ka Ecuadori klubi

18:43

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

loe: kultuur

18:54

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

18:53

Fotokuu tõi Tallinna Eesti-Soome fotokunstnike ühisnäituse

18:52

Sander Joone animafilm esilinastus Expo maailmanäitusel Osakas

16:04

Galerii: Kinodesse jõudis dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

loe: eeter

19:56

Klassikatähti ootab saates šokeeriv muusikaline väljakutse

18:13

EBU korraldab Eurovisiooni ja Iisraeli teemal hääletuse

14:25

"Terevisiooni" nädala hoidis: Milvi ploomi vürtsmoos

12:51

Emma Tross: kahetseda pole midagi, sest armastus võidab alati kõik

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

17:55

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

17:55

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

17:55

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

15:40

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

15:40

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

15:25

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

13:05

Siseministeerium soovib abipolitseinikele ülesandeid juurde anda

12:55

Valimiste eel sagenes elukohaandmete muutmine registris

12:20

Raadiouudised (26.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo