Netanyahu: Palestiina riik oleks Iisraelile rahvuslik enesetapp

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu välistas reedel ÜRO-s peetud kõnes Palestiina riigi loomise, öeldes peaassamblee istungitesaali delegaatidele, et see oleks tema riigi jaoks võrdne rahvusliku enesetapuga.

Netanyahu vandus oma raevukas kõnes, mida edastati Iisraeli kaitseväe valjuhääldite kaudu osalt ka Gazas, et viib lõpule töö Hamasi vastu.

"Iisrael ei luba teil meile terroristlikku riiki kurku suruda. Me ei soorita rahvuslikku enesetappu, sest teil pole julgust seista vastu vaenulikule meediale ja antisemiitlikele jõukudele, kes nõuavad Iisraeli verd," ütles Netanyahu.

Netanyahu sõnul on Palestiina tunnustamine riigina häbiväärne ja annab signaali, et juutide mõrvamine tasub end ära.

Mitu riiki, sealhulgas Prantsusmaa, Suurbritannia, Kanada ja Portugal, on viimastel päevadel Palestiinat riigina tunnustanud. Iisraeli peaminister süüdistas neid riike Hamasi premeerimises.

Netanyahu on juba pikka aega Palestiina riigi loomise hukka mõistnud. Tema sõnul ei usu ka palestiinlased ise kahe riigi lahendusse.

Mitme riigi esindajad lahkusid saalist, kui Iisraeli peaminister oma kõnet alustas.

Hamas viis 7. oktoobril 2023. aastal läbi Iisraeli ajaloo rängima rünnaku, mis vallandas Iisraeli jõulise sõjalise operatsiooni Gazas.

Netanyahu lükkas seejuures oma kõnes raevukalt tagasi süüdistused, et Iisrael paneb Gazas toime genotsiidi, märkides, et Iisrael on korduvalt levitanud lendlehti, milles manitsetakse tsiviilelanikkonda lahkuma.

Humanitaarõigus peab samas sundümberasustamist sõjakuriteoks. Sõja ajal on peaaegu kogu Gaza sektori elanikkond ümber asustatud.

Palestiina omavalitsuse president Mahmud Abbas on Hamasi rivaal ning mõistis neljapäeval peetud kõnes hukka nii rünnaku kui ka antisemitismi. Ta pidas oma kõne videosilla teel, kuna Ühendriigid keeldusid talle viisat andmast.

Netanyahu pilkas lääne toetust Abbasile ja nimetas Palestiina omavalitsust läbinisti korrumpeerunuks.

Netanyahu kiitis igati veel ka Trumpi, kellega ta kohtub lähiajal Washingtonis.