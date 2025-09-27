Taani suurima sõjaväebaasi kohal lendasid tundmatud droonid

"Võin kinnitada, et meil oli umbes kell 20.15 intsident, mis kestis mõne tunni. Õhujõudude baasi läheduses ja kohal nähti üht või kaht drooni," ütles politseikorrapidaja Simon Skelsjaer.

Vahejuhtum leidis aset Karupi sõjaväebaasis.

Skelsjaeri sõnul ei oska politsei öelda, kust droonid tulid. "Me ei võtnud neid alla," lisas politseikorrapidaja, kelle sõnul uurivad nad juhtumit koostöös sõjaväega.

Karupi baasil on Midtjyllandi tsiviillennuväljaga ühised lennurajad, mis suleti lühikeseks ajaks, kuid see ei mõjutanud lende, sest sel kellaajal ei olnud kavas ühtki kommertslendu.

Taani peaminister Mette Frederiksen ütles neljapäeval, et viimastel päevadel on Taani langenud hübriidrünnakute ohvriks.