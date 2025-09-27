X!

Trump lubas avalikustada Amelia Earharti kadumisega seotud toimikud

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Välismaa

President Donald Trump teatas reedel, et annab oma administratsioonile korralduse avalikustada kõik kuulsa Ameerika piloodi Amelia Earhartiga seotud dokumendid.

"Amelia tegi peaaegu kolmveerand tiiru ümber maailma, enne kui ta ootamatult kadus ja teda enam kunagi ei nähtud. Tema kadumine peaaegu 90 aastat tagasi on köitnud miljoneid," kirjutas Trump reede pärastlõunal sotsiaalmeedia postituses.

Earhart kadus Vaikse ookeani kohal 1937. aastal. Viimase lennu ajal proovis naine ümber maakera lennata ning tema kadumine on olnud pikalt vandenõuteoreerikute pärusmaaks, sealhulgas teooria, et Earharti lennuk võis maanduda väikesel Vaikse ookeani saarel või olla Jaapani vägede poolt kinnipeetud.

Postituses ülistas Trump Earharti kui lennunduspioneeri ja esimest naist, kes lendas üksi üle Atlandi ookeani ja saavutas lennundusalaselt paljusid asju esimest korda.

Kimberlyn King-Hinds, Põhja-Mariaanide Ühenduse delegaat Esindajatekojas, palus juulis Trumpil Earhartiga seotud toimikud avalikustada.

Presidendile saadetud kirjas kirjutas King-Hinds, et Earharti lool on tema ringkonnas suur olulisus ning mitmed eakad elanikud on jaganud isiklikke kogemusi naise nägemisest Saipani saarel.

"Suheldes oma valijatega, olen saanud teada, et USA valitsusel võib endiselt olla Earharti reisi ja lõpliku asukohaga seotud dokumente või andmeid, mida pole veel avalikustatud," kirjutas vabariiklane King-Hinds kirjas.

"Kui sellised dokumendid peaksid olemas olema, aitaks nende avaldamine oluliselt kaasa meie arusaamisele ühest Ameerika austusväärsemast lendurist ja võiks lõpuks valgustada tema tähelepanuväärse elu viimast peatükki," sõnas King-Hinds.

Trumpi administratsioon seisab aga jätkuvalt silmitsi süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini toimikuid puudutava skandaaliga.

2019. aastal vanglas enesetapu teinud Epsteini juhtum on Trumpile poliitilist peavalu tekitanud pärast seda, kui paljud tema toetajad võtsid omaks hulga vandenõuteooriaid süüdimõistetud seksuaalkurjategija ümber.

Esindajatekoja järelevalvekomisjoni vabariiklased avaldasid enam kui 33 000 lehekülge Epsteiniga seotud faile, et ära hoida hääletust, mis oleks sundinud edasisi avalikustamisi. Epsteini ohvrid ja mõned kongressi liikmed on aga endiselt rahulolematud.

Pärast pikka vihjet, et toimikud sisaldavad kahjulikku teavet, muutis Trump pärast Valgesse Majja naasmist oma kurssi. Ta on korduvalt nimetanud asja demokraatide juhitud pettuseks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Politico

Samal teemal

säravad tähed

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:15

Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

15:00

Trump lubas avalikustada Amelia Earharti kadumisega seotud toimikud

14:36

Eesti jalgpallineiud pidid teises mängus tunnistama võõrustajate paremust

14:11

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

14:10

Ukraina kesk- ja idaosas oli venelaste droonirünnaku tõttu öösel õhuhäire Uuendatud

13:40

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

13:39

Taani suurima sõjaväebaasi kohal lendasid tundmatud droonid

13:33

West Ham vahetab peatreenerit Uuendatud

13:09

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

12:42

Kohalik elanik leidis Pärnumaalt võõra riigi drooni tüki

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.09

Eesti lükkas Saksa relvafirma Rheinmetall laskemoonatehase pakkumise tagasi

26.09

Sõja 1311. päev: Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

26.09

Töölepingu seaduse muudatused lubavad 15–17-aastastel töötada kaks tundi päevas

26.09

EISA koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid

26.09

Leedus puhkesid meeleavaldused uue kultuuriministri vastu

26.09

Galerii: Tallinna Pirita tee promenaad lagunes veelgi

26.09

Eesti 200 juht riigikogus: automaks on tulnud, et jääda

26.09

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

26.09

Ministrite sõnul on oodata ka Eestisse suurekaliibrilise laskemoona tehast

26.09

Poola valitsus kutsus oma kodanikke Valgevenest viivitamatult lahkuma

ilmateade

loe: sport

15:15

Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

14:36

Eesti jalgpallineiud pidid teises mängus tunnistama võõrustajate paremust

14:11

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

13:40

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

loe: kultuur

13:09

Galerii: Eik andis Kultuurikatlas oma seni suurima soolokontserdi

11:34

Headreadi raamatuaasta blogi: Julian Barnesi "Elizabeth Finch"

10:36

Arvustus. "Koreograafia+" on värskendav vaheldus pikale teatriõhtule

09:59

Arhitekt Andrus Kõresaar: Tallinn on muutunud heaks linnaruumiks

loe: eeter

12:41

VIDEO | "Ringvaade" külastas Koplis seisvat Bekkeri veetorni

11:26

Kaheksa küsimust klassikatähele: Harald Trass

09:02

ETV+ peatoimetaja Ekaterina Taklaja: üks suur tööalane unistus on täitunud

26.09

Klassikatähti ootab saates šokeeriv muusikaline väljakutse

Raadiouudised

26.09

Päevakaja (26.09.2025 18:00:00)

26.09

Nursipalu harjutusvälja laiendamine on tõstnud Rõuge valla halduskoormust

26.09

Narva-Jõesuu matmispaigast tulid välja 40 Saksa sõduri säilmed

26.09

Vandeadvokaat: seadus ei kaitse alastifotode levitamise ohvreid

26.09

Narva tööstuspark pakub krunti elektritootjale, kes võiks suurettevõtteid odava elektriga varustada

26.09

Automaks on tulnud selleks, et jääda, arvavad Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud

26.09

Raadiouudised (26.09.2025 15:00:00)

26.09

Siseministeerium soovib abipolitseinikele ülesandeid juurde anda

26.09

Valimiste eel sagenes elukohaandmete muutmine registris

26.09

Raadiouudised (26.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo