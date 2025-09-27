Trump lubas avalikustada Amelia Earharti kadumisega seotud toimikud

President Donald Trump teatas reedel, et annab oma administratsioonile korralduse avalikustada kõik kuulsa Ameerika piloodi Amelia Earhartiga seotud dokumendid.

"Amelia tegi peaaegu kolmveerand tiiru ümber maailma, enne kui ta ootamatult kadus ja teda enam kunagi ei nähtud. Tema kadumine peaaegu 90 aastat tagasi on köitnud miljoneid," kirjutas Trump reede pärastlõunal sotsiaalmeedia postituses.

Earhart kadus Vaikse ookeani kohal 1937. aastal. Viimase lennu ajal proovis naine ümber maakera lennata ning tema kadumine on olnud pikalt vandenõuteoreerikute pärusmaaks, sealhulgas teooria, et Earharti lennuk võis maanduda väikesel Vaikse ookeani saarel või olla Jaapani vägede poolt kinnipeetud.

Postituses ülistas Trump Earharti kui lennunduspioneeri ja esimest naist, kes lendas üksi üle Atlandi ookeani ja saavutas lennundusalaselt paljusid asju esimest korda.

Kimberlyn King-Hinds, Põhja-Mariaanide Ühenduse delegaat Esindajatekojas, palus juulis Trumpil Earhartiga seotud toimikud avalikustada.

Presidendile saadetud kirjas kirjutas King-Hinds, et Earharti lool on tema ringkonnas suur olulisus ning mitmed eakad elanikud on jaganud isiklikke kogemusi naise nägemisest Saipani saarel.

"Suheldes oma valijatega, olen saanud teada, et USA valitsusel võib endiselt olla Earharti reisi ja lõpliku asukohaga seotud dokumente või andmeid, mida pole veel avalikustatud," kirjutas vabariiklane King-Hinds kirjas.

"Kui sellised dokumendid peaksid olemas olema, aitaks nende avaldamine oluliselt kaasa meie arusaamisele ühest Ameerika austusväärsemast lendurist ja võiks lõpuks valgustada tema tähelepanuväärse elu viimast peatükki," sõnas King-Hinds.

Trumpi administratsioon seisab aga jätkuvalt silmitsi süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini toimikuid puudutava skandaaliga.

2019. aastal vanglas enesetapu teinud Epsteini juhtum on Trumpile poliitilist peavalu tekitanud pärast seda, kui paljud tema toetajad võtsid omaks hulga vandenõuteooriaid süüdimõistetud seksuaalkurjategija ümber.

Esindajatekoja järelevalvekomisjoni vabariiklased avaldasid enam kui 33 000 lehekülge Epsteiniga seotud faile, et ära hoida hääletust, mis oleks sundinud edasisi avalikustamisi. Epsteini ohvrid ja mõned kongressi liikmed on aga endiselt rahulolematud.

Pärast pikka vihjet, et toimikud sisaldavad kahjulikku teavet, muutis Trump pärast Valgesse Majja naasmist oma kurssi. Ta on korduvalt nimetanud asja demokraatide juhitud pettuseks.