Eric Adams loobus New Yorgi linnapeaks kandideerimast

Eric Adams teatas, et loobub New Yorgi linnapeaks kandideerimast
Ametis olev New Yorgi linnapea Eric Adams teatas möödunud pühapäeval, et loobub USA ärikeskuse linnapeaks kandideerimast. New Yorgi linnapea valimised toimuvad 4. novembril, favoriidiks peetakse vasakpoolset demokraati Zohran Mamdanit.

Kuigi föderaalne kohtunik lõpetas kevadel Adamsi suhtes algatatud altkäemaksujuhtumi uurimise, siis linnapea sõnul mõjutab see endiselt tema kampaaniat. Ta süüdistas veel ka linna kampaania rahastamise nõukogu. 

"Pidevad meediaspekulatsioonid minu tuleviku kohta ja kampaania rahastamise nõukogu otsus pidada kinni miljoneid dollareid on õõnestanud minu võimet koguda tõsiseks kampaaniaks vajalikke vahendeid," teatas Adams. 

Viimased küsitlused viitavad sellele, et Adamsil on valimistel kehvad väljavaated. Küsitluste põhjal jääks Adams alla nii Zohran Mamdanile, endisele kubernerile Andrew Cuomole kui ka vabariiklaste kandidaadile Curtis Sliwale, vahendas The Wall Street Journal.

Cuomo ise pidi New Yorgi linnapeavalimiste demokraatide eelvalimistel tunnistama Mamdani paremust. Endine kuberner ei andnud aga alla ja teatas, et kandideerib sõltumatu kandidaadina New Yorgi linnapeaks. 

Kriitikud leidsid toona, et Cuomo kandideerimine takistab Mamdani-vastase ühisrinde loomist. Pärast Adamsi loobumist on Cuomo väljavaated veidi paranenud. 

Mamdani on vasakpoolsete vaadetega poliitik. Ta lubab New Yorgi elanikele tasuta teenuseid ja tahab suurendada miljonäride maksukoormust. Cuomo pidi aga 2021. aastal ahistamisskandaali tõttu New Yorgi kuberneri ametikohalt lahkuma.

Küsitluste kohaselt on Mamdani endiselt populaarseim linnapeakandidaat. Mõned küsitlused näitavad siiski, et Cuomol võib avaneda võimalus, kui valimistel osaleb vaid kaks kandidaati. Samas pole Sliwa teatanud, et loobub kandideerimast. 

Mamdani teatas pühapäeval, et Adamsi väljalangemine ei mõjuta tema kampaania tegevust.

"Donald Trump ja tema miljardäridest toetajad võivad küll Eric Adamsi ja Andrew Cuomo tegevust määrata, kuid nad ei dikteeri nende valimiste tulemusi. New York väärib paremat kui ühe häbistatud ja korrumpeerunud poliitiku vahetamist teise vastu," ütles Mamdani. 

Cuomo samas tervitas Adamsi loobumisotsust. "Me seisame silmitsi hävitavate laastavate jõududega, mis oma saamatuses ja teadmatuses meie linna laastaksid, kuid nende peatamiseks pole veel liiga hilja," ütles Cuomo. 

Adamsi enda ametiaega on varjutanud mitmed korruptsioonisüüdistused. Eelmisel aastal sai temast esimene ametis olev New Yorgi linnapea, kelle vastu esitati kriminaalsüüdistused.

Adams oli varem politseijuht ja lubas demokraatide linnapeakandidaadina valimiskampaanias, et vähendab kuritegevust linnas. Pärast süüdistuste esitamist teatas ta, et ei kavatsegi tagasi astuda ning otsustas siis osaleda valimistel sõltumatu kandidaadina. 

Viimasel ajal on meedias levinud väited, et Adams võib liituda Trumpi administratsiooniga. Väidetavalt on talle pakkunud tööd ka New Yorgi ärihaid, kui ta peaks loobuma valimistel osalemisest.

Pühapäeval jäi Adams oma tuleviku suhtes kidakeelseks. "Kuigi see on minu tagasivalimise kampaania lõpp, ei ole see minu avaliku teenistuse lõpp. Jätkan selle linna eest võitlemist," rääkis Adams. 

Toimetaja: Karl Kivil

