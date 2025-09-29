Trump osaleb USA sõjaväejuhtide suurkogunemisel

USA kaitseminister Pete Hegseth kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid ning hiljuti teatas meedia, et kogunemisele läheb ka president Donald Trump.

Kogunemine toimub Washingtonist lõunas asuvas Quantico merejalaväebaasis. Kohtumisele saabuvad sajad kõrgemad ohvitserid kogu maailmast ning Hegseth peaks siis tegema pöördumise.

Ajaleht The Washington Post teatas, et Quanticosse läheb ka Trump. Kohtumisel osaleb ligi 800 kindralit, admirali ja relvajõudude ülemjuhataja, sellist üritust pole viimastel aastakümnetel USA-s toimunud.

Väidetavalt kavatseb Hegseth oma kõnes rääkida sõdalaskultuurist ja rõhutada selle tähtsust USA armees. Möödunud pühapäeval kommenteeris tulevast kohtumist ka Trump.

"See on lihtsalt väga tore kohtumine, kus räägitakse sellest, kui hästi meil sõjaliselt läheb, räägitakse sellest, kui heas vormis oleme, räägitakse paljudest headest ja positiivsetest asjadest," seletas Trump telekanalile NBC News.

Mitmed asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et ohvitseridel paluti kanda paraadvormi. Mõned praegused ja endised ametnikud on öelnud, et kindralid ja admiralid peaksid saama üritusest osa võtta ka veebi teel.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi administratsioon peaks peagi avaldama oma riigikaitsestrateegia. Kohtumine toimub ajal, mil USA on võtnud sihikule Venezuelast pärit narkopaadid.

Trump teatas veel möödunud laupäeval, et saadab üksused riigi loodeosas Oregoni osariigis asuvasse Portlandi, laiendades nii sõjaväe riigisisest kasutamist. Trumpi teatel hakkavad need üksused kaitsma föderaalvõimule kuuluvaid rajatisi, mis on Antifa rünnakute all.