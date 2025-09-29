Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutust ootavad veel tänavu suured muutused

Ettevõtluse ja Innovatsiooni sihtasutus koondas seitse juhti. Suuremad muutused ootavad ees veel sel aastal, kui valmib järgmiseks kolmeks aastaks koostatav strateegia. Majandusministeerium soovib sihtasutust näha õhema ja mõjusamana.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus koostab järgmiseks kolmeks aastaks strateegiat, milleks omanik ehk majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on andnud lähteülesande.

"Meil on ette antud muutuda kliendisõbralikumaks, bürokraatiat vähendada; meil on ette antud toetada Eesti ettevõtteid innoveerimisel, ekspordis; me tahame muutuda efektiivsemaks ja mõjusamaks. Meid on võib-olla liiga palju; ütleme neid, kes vastavad inimesele või ettevõtjale. Neid kontakte on palju. Me tahame klienditeekonda natuke muuta, et ettevõtjal oleks lihtsam ja arusaadavam, kellega suhelda ja kuidas talle sobiliku teenuseni jõuda," lausus ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse juhatuse liige Liina Vahtras.

Küsimusele, kui palju inimesi praegu 380 töötajaga organisatsioon selle strateegia tulemusel koondab, ei soovinud Vahtras vastata.

"Struktuurimuudatused, mis kujul, millises mahus, selguvad alles siis, kui on strateegia paigas. Ja strateegia saab kinnitatud novembri lõpus meie nõukogu poolt," lausus Vahtras.

Juba reedel tuli aga avalikuks, et sihtasutus on otsustanud koondada seitse juhti. Lahkuma pidid turismiosakonna juht, välisinvesteeringute osakonna juht ja ekspordiosakonna juht, samuti on järelevalveosakonna juht, hangete osakonna juht, õigusosakonna juht ja kommunikatsioonijuht.

"Me oleme tõesti jätnud hüvasti seitsme inimesega, aga need on tingitud juhtimisstruktuuri muudatusest. See seisneb selles, et juhatuse liikmete vastutusalasid on natuke ümber mängitud ja kõikidel juhatuse liikmetel on veidi suurem ootused ja vastutus oma haldusalas tegutseda," lausus Vahtras.

Kui palju rahalist kokkuhoidu oodatakse, seda Vahtras öelda ei soovinud. Uus strateegia aastateks 2026–2028 peaks valmis saama novembri lõpuks ja eelarve detsembris.

Nõukogu juht Erkki Raasuke ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tal ei ole juhatuse liikme kommentaarile midagi lisada.

Majandusminister Erkki Keldolt ei õnnestunud esmaspäeval kommentaari saada.