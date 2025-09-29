Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani

Dokument, mis kannab nimetust "Põhjalik kava Gaza konflikti lõpetamiseks", koosneb paarikümnest punktist ning algab sellega, et Gazast saab deradikaliseeritud terrorivaba tsoon, mis ei kujuta ohtu naabritele.

Trump ütles kohtumisele järgnenud pressikonverentsil, et rahukokkulepe on rohkem kui väga lähedal ning et ta töötab koos Netanyahuga, et jõuda rahuni Lähis-Idas. Trump tänas eraldi ka Netanyahut rahuplaaniga nõustumise eest.

Kui plaaniga nõustub ka Hamas, siis näeb see ette kõikide pantvangide vabastamist, lisas ta. Tagastatakse ka vangistuses surnud pantvangide surnukehad. Plaaniga nõustumine tähendaks sõjaliste operatsioonide kohest lõpetamist ning olemasolevate "lahingujoonte" külmutamist.

Hamas peaks plaani järgi relvadest loobuma ning ründerelvastus hävitataks.

Netanyahu ütles pressikonverentsil, et ta toetab rahuplaani ning et plaan tagab selle, et Iisraeli ei ähvarda enam Hamasi oht. Plaani järgi peab Hamas kõik pantvangid, nii elavad kui ka surnud, Iisraelile üle andma 72 tunni ehk kolme ööpäeva jooksul, lisas ta.

Kui pantvangid vabastatakse, vabastab Iisrael plaani järgi sadu kinnipeetud Gaza elanikke.

Gaza valitsemise kohta märgitakse, et ajutiselt saab võimule tehnokraatlik ja apoliitiline Palestiina komitee, millele teeb üleminekuajal järelevalvet rahvusvaheline rahunõukogu, mida juhib Trump ise. Hamasil ei tohi plaani järgi Gaza valitsemises mingit rolli olla.

Plaani järgi ei okupeeri ega annekteeri Iisrael Gazat ning järk-järgult viiakse Iisraeli väed sealt välja. Plaan ei välista tulevikus Palestiina riigi tekkimist.

Trumpi sõnul saab ametlikus rahuplaanis olemas 20 põhilist punkti ning et selle koostamiseks on tehtud koostööd paljude riikidega nii Lähis-Idast kui ka Euroopast. Ta tõi välja kohtumised Saudi Araabia, Katari ja Araabia Ühendemiraatide juhtidega, lisaks toimusid kõnelused Egiptuse, Pakistani ja Jordaania liidritega.

Rahuplaani osaks on ka Gaza demilitariseerimine, Hamasi tunnelite ja tootmisüksuste hävitamine ning kohalike politseijõudude väljaõpetamine.

Trump lisas, et Hamasiga tegelevad eraldi araabia ja moslemiriigid ning et kui nad sellega hakkama ei saa, on Iisraelil USA täielik toetus Hamasist lähtuva ohu hävitamiseks.

Hamas pole rahuplaaniga veel nõustunud, ütles Trump, kes lisas, et palestiinlastel on Hamasi tõttu olnud raske elu, kuid kui palestiinlased rahuplaaniga ei nõustu, jääb neil üle vaid ennast süüdistada.

Trumpi sõnul on nüüd Hamasi kord rahuplaaniga, mida ta nimetas väga õiglaseks, nõustuda. Kuigi rahu saavutamine ei saa olema lihtne, on üritada vaja, sest see puudutab paljude elusid, lisas ta.

Netanyahu kinnitas, et kui Hamas plaani tagasi lükkab või seda peale heakskiitmist ei täida, siis võtab Iisrael asjad enda kätte. "Seda saab teha lihtsal või keerulisel moel, aga see tehakse ära," lausus ta.