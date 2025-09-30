X!

Arjakas: Hamasi jaoks on Gaza rahuplaan kapitulatsiooniakt

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Hamasi jaoks on Gaza rahuplaan sisuliselt kapitulatsiooniakt, ent lootuses ellu jääda, võivad terroriorganisatsiooni liikmed sellele siiski alla kirjutada, ütles Diplomaatia peatoimetaja ja Lähis-Ida ekspert Merili Arjakas "Ringvaates".

Valge Maja avaldas esmaspäeval peale USA presidendi Donald Trumpi ja Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohtumist Trumpi üksikasjaliku plaani, mis peaks tooma rahu Gaza sektorisse. Netanyahu ütles pressikonverentsil, et ta toetab rahuplaani ning et plaan tagab selle, et Iisraeli ei ähvarda enam Hamasi oht. Plaani järgi peab Hamas kõik pantvangid, nii elavad kui ka surnud, Iisraelile üle andma 72 tunni ehk kolme ööpäeva jooksul.

"See plaan esitab väga suuri nõudmisi Hamasile pantvangide tagasi andmiseks, eeldusel, et selle järel Iisrael hakkab tegema kõike seda, mida nad on ka seal oma visioonis lubanud. Netanyahu on öelnud "jah". Ta kindlasti tahab sinna juurde panna "aga". Tuleb siis vaadata  kui palju neid "agasid" seal on. Aga see on hetkel rohkem kui on öelnud Hamas, kes ei ole öelnud ei "jah" ega "ei"," ütles Arjakas.

"Kõik, mis puudutab Gaza demilitariseerimist, deradikaliseerimist, Iisraeli vägede välja tõmbumist, Gaza julgeolekukontrolli asendumist rahvusvahelise missiooniga, seal on väga palju küsimusi, sest tegelikult ei ole väga selge, kes seda tegema peaks ja kuidas seda tegema peaks ja millal. Need on kõik detailid, mille üle läbirääkijad Iisraelist ja Araabia riikidest hakkavad väga kõvasti vaidlema," lausus ta.

Arjakas ütles, et Hamasi võib selle plaani juures motiveerida lihtsalt soov ellu jääda. "Ma ei usu, et Hamasi võitlejad praegu tõsiselt loodavad sellele, et neil on võimalik Iisraeli vastases sõjas võitu saavutada. Nad võisid seda loota enne 7. oktoobrit, et Iisrael on selline kaardimaja, et puhun kergelt ja kohe hakkavad Iisraeli vastased jõud tegutsema ja kogu riik kukub kokku," lausus Arjakas.

"Mis me tegelikult oleme selle kahe aasta jooksul näinud, on see, et Iisrael peab aktiivset sõjategevust Gaza sektoris, aga on ka andnud tõsiseid lööke oma vaenlastele Hezbollah´s ja Iraani vastu, võitleb ka huthide vastu," sõnas ta.

"Ma ei usu, et Hamas arvab, et neil oleks võimalik sellest sõjast kuidagi puhtalt välja tulla. Küsimus on selles, et kas nad suudavad enda jaoks saavutada sellise olukorra, et see, mille nimel nad on kaks aastat võidelnud, et nad sealjuures jäävad ellu ja leiavad mingisuguse kompromissi selleks, et seda neile pakutavad võta või jäta diili alla neelata," rääkis Arjakas.

Arjakase sõnul oleks plaaniga nõustumine sisuliselt Hamasi kapitulatsiooniakt. "Alistumine lootuses, et Iisrael hakkab kinni pidama nendest rahukava teistest punktidest, ehk annab inimestele amnestia, lubab neile võib-olla läbipääsu kuskile kolmandatesse riikidesse, kui need kolmandad riigid on üldse valmis neid Hamasi liikmeid vastu võtma. Ja et Iisrael lubab sektorisse rohkem humanitaarabi, on nõus selle tehnokraatliku valitsusega, mis peaks sektori igapäevase elu haldamise üle võtma. Hamasi vaatest see lepe eeldab väga suurt head usku sellesse, et Iisrael teeb seda, mida ta on lubanud teha. Pigem seda usku Hamasi liikmetel ei ole. Samas on küsimus, kas nad näevad ka mingit positiivset tulevikustsenaariumit endale," lausus Arjakas.

"Hamasi liikmed võivad mõelda, et nende jaoks ei ole mingisugust tulevikku ja et nad on niikuinii hukule määratud ja parem on siis juba seda teha võideldes Iisraeli vastu. Aga nad võivad ka mõelda, et nende ellu jäämine kaalub üles selle Iisraeli vastase võitluse jätkamise. Ma hetkel ei hakkaks raha panema ennustustele, kas nad ütlevad jah või ei," ütles Arjakas.

See lepe viitab Arjakase sõnul sellele, et selle rahuplaani jõustamine võiks tuua kaasa tingimused, kus rahuprotsessi taasalgatamine Iisraeli ja palestiinlaste vahel võiks olla võimalik. "Ehk ta ei välista kahe riigi lahendust. See on hästi oluline araabia riikidele, et nad üldse annaksid sellele rahuplaanile oma heakskiidu. Araabia riigid tahavad ikkagi näha, et see palestiinlaste rahvuslik kehand sealt ära ei kao," sõnas Arjakas.

Arjakas ütles, et kui Hamas rahuplaanile alla ei kirjuta, siis sõda jätkub, nagu ta seni on toimunud – väga suurte ohvritega.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

valimised 2025

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:07

"Valimisstuudios" lahati kui tugevatel jalgadel seisab Pärnu linna majandus

22:07

ETV spordisaade, 30. september

21:56

Koolikohustuse pikendamine paneb omavalitsused keerulisse olukorda

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

21:25

Mäetagusel vaidlesid kohalikud ja riigiesindajad Alutaguse rahvuspargi üle

21:07

Köögiviljakasvatajad veel öökülmade pärast ei muretse

21:06

Talihoolduse teenuspakkuja heidab Tallinna linnale ette töötingimusi

20:54

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

20:10

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:40

Venemaa ründas päevasel ajal droonidega Dnipro linna Uuendatud

16:32

Eesti elektriturg läheb kolmapäeval üle 15-minutilistele hindadele Uuendatud

16:38

Politsei pidas seksuaalkuriteos kahtlustatuna kinni staažika õpetaja

13:33

Kevadel muutuv põhikooli lõpetamise kord tekitab koolides segadust

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

06:59

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

15:54

Eksperdid: noorte ja tööandjate hoiakute lõhe kasvatab tööpuudust

11:45

Suurinvesteeringu toetust saavad kolm ettevõtet kokku 44 miljonit

ilmateade

loe: sport

22:07

ETV spordisaade, 30. september

21:33

Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

20:54

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

20:10

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

loe: kultuur

18:55

Edvin ja Lembe Hiedeli preemia laureaat: hea toimetaja jääbki nähtamatuks

18:50

August Sanga nimeline luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

18:45

Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

16:56

Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

loe: eeter

16:12

Režissöör Heilika Pikkov: Piip ja Tuut õpetasid mind nägema igapäeva ilu

14:08

Hedvig Hanson: nukrus on osa rõõmust, milles on lootust ja helgust

13:22

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad muusikapäeva

12:26

ETV pärjati armastatuima meediabrändi tiitliga, teisel kohal on ERR.ee

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (30.09.2025 18:00:00)

17:45

Eksperdid: USA Gaza rahuplaan jätab mitmed teemad lahtiseks

15:45

Automaksu võlgnevuste tõttu on arestitud üle 2700 pangakonto

15:45

Haapsalu valimisliidu Hari konkurendid tahavad võimuvahetust

15:30

Suursaarte parvlaevade reiside arv tuleval aastal ei kasva

15:20

Raadiouudised (30.09.2025 15:00:00)

12:45

Virtsu poolsaarele kerkib Werderholmi kvartal

12:35

Osa Tööpartei liikmeist tahab Starmeri välja vahetada

12:30

Kolmapäeval sajab veidi Lääne-Eesti saartel

12:25

Raadiouudised (30.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo