Gaza rahukõnelustega tuleb lahendada mitu lahtist teemat

Iisraeli ja Palestiina lippudega meeleavaldajad Berliinis.
Iisraeli ja Palestiina lippudega meeleavaldajad Berliinis. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / CLEMENS BILAN
Egiptuse pealinnas Kairos jätkuvad läbirääkimised Palestiina äärmusrühmituse Hamas röövitud juutidest pantvangide vabastamise ja Iisraeli rünnakute lõpetamise üle Gaza sektoris, mille käigus tuleb lahendada rida seni kokku leppimata küsimusi.

Lahtine on USA presidendi Donald Trumpi esitatud rahuplaani rakendamise täpne ajakava, pantvangide vahetamise logistika, Hamasi desarmeerimine ja Iisraeli lahkumine Gazast.

Kaks aastat kestnud sõja jooksul on relvarahu püütud sõlmida kahel korral - üks vahetult pärast sõja algust 2023. aastal ja teine selle aasta alguses – mõlemad kestsid õrnalt vaid paar nädalat ja lõppesid Iisraeli pealetungi jätkumisega.

USA president Donald Trump on otsustanud konflikti oma 20-punktilise plaaniga lõpetada, öeldes et see ei puuduta ainult Gazat, vaid toob kauaoodatud rahu kogu Lähis-Idas. Trumpi nõudmisele Gaza pommitamine peatada pole Iisrael siiani allunud.

Ka Hamasi vastus jättis mitu olulist küsimust lahendamata. Näiteks ei tea keegi nende seisukohta desarmeerimise küsimuses, mis on Trumpi plaani peamine nõue ja ka Iisraeli peetava sõja peamisi eesmärke.

Samal ajal andis Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu plaanile oma heakskiidu, kuigi see pakub võimalikku, ehkki väga tingimuslikku, teed tulevase Palestiina riigi poole.

Teiste võimalike takistuste hulka kuuluvad Iisraeli lahkumise ajastus ning piirid ja enklaavi tulevane valitsemine.

Oren Setter, Harvardi Belferi keskuse vanemteadur ja Iisraeli kaitseväe strateegilise planeerimise osakonna endine juht, ütles Reutersile, et Trumpi jaoks on oluline saavutus panna kõik pooled plaaniga liituma. Setteri sõnul on see alles protsessi algus, mitte lõpp.

Trumpi plaanis seisab ka, et kõik pantvangid, nii elus kui ka surnud, tuleb vabastada 72 tunni jooksul pärast seda, kui Iisrael avalikult kokkuleppe heaks kiidab. Pole selge, millal täpselt see 72-tunnine tähtaeg tiksuma hakkab, arvestades, et Netanyahu nõustus ajakavaga mitu päeva enne Hamasi vastust.

Võib esineda ka logistilisi väljakutseid. Kui elus pantvangide üleandmine võib osutuda suhteliselt lihtsaks, siis surnukehade kättesaamine Gaza varemete keskelt võib võtta kauem.

Iisraeli andmetel on Gazas endiselt 48 pantvangi neist 251-st, kelle Hamas 2023. aasta oktoobri rünnakus hõivas. Pantvangidest 20 peaks siiani elus olema.

Hamas teatas, et eeldab Iisraeli täielikku lahkumist enklaavist, samas kui plaanis seisab, et Iisraeli väed taanduvad kokkulepitud joonele ja viidati ka astmelisele lahkumisele.

Hamas on Gazat valitsenud alates 2007. aastast. Nüüd teatas rühmitus, et annab Gaza administratsiooni üle Palestiina tehnokraatlikule võimule, millel on Palestiina, araabia- ja islamimaade toetus, samas kui Trumpi plaanis öeldi, et Palestiina tehnokraatlikku administratsiooni hakkab juhtima uus rahvusvaheline üleminekukogu, mida juhib Trump ja kuhu kuuluvad ka teised maailma praegused või endised liidrid nagu näiteks Briti endine peaminister Tony Blair.

Samas Hamas näeb end osana Palestiina riiklikust raamistikust.

Netanyahu jaoks võib plaaniga nõustumine põhineda arvutusel, et ta teeb võimalikult vähe järeleandmisi.

Toimetaja: Mait Ots

Gaza rahukõnelustega tuleb lahendada mitu lahtist teemat

