Hegseth nõudis USA kindralitelt sõdalasvaimu taaselustamist

Välismaa
Foto: SCANPIX/Andrew Harnik/POOL/AFP
Välismaa

USA kaitseminister Pete Hegseth teatas sõjaväe juhtkonna ees, et riigi relvajõude teenistujatelt nõutakse edaspidi füüsilise ettevalmistuse testides "kõrgeima meessoo standardi" täitmist. Kõne käigus kritiseeris Hegseth teravalt sõjaväe praegust väljaõpet ja juhtimiskultuuri.

USA president Donald Trump ja kaitseminister Hegseth kõnelesid teisipäeval erakorralisel kogunemisel Virginia osariigis Quanticos sõjaväebaasis riigi sõjaväe tippjuhtide ees.

Sadade sõjaväejuhtide ees kordas kaitseminister oma nägemust "sõdalasvaimust" Pentagonis, mis hõlmab muu hulgas kaks korda aastas füüsilise vormi testi sooritamist ning kindlate pikkuse- ja kaalunõuete täitmist.

"Standardid peavad olema ühtsed, sooneutraalsed ja kõrged," rõhutas Hegseth.

Hegseth ütles kõrgetele sõjaväelastele, et ta ei soovi enam näha pakse kindrale ja admirale ega ülekaalulisi sõdureid lahingüksustes.

"On täiesti vastuvõetamatu näha Pentagonis pakse kindraleid ja admirale, kes juhivad vägesid üle kogu riigi ja maailma, see jätab halva mulje," ütles Hegseth. "See on halb ja see ei ole meie nägu."

Kõnet kuulasid sajad sõjaväejuhid, sealhulgas kogu maailmas teenivad kindralid ja admiralid. Tegemist oli harukordse üritusega, kui nii palju kõrgeid ohvitsere oli korraga ühes paigas koos.

Hegsethi kõne keskendus peamiselt USA sõjaväe kultuurile, väljaõppele ja juhtimisele. Kaitseminister lubas lõpetada "aastakümnete pikkune allakäik", sealhulgas DEI (mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse) programmid ning "riskikartlike" ohvitseride tootmine.

Ta ütles, et neid ohvitsere on rivist välja viinud "kliimamuutuste teemalised segajad", "Woke-jama" ja hirm saada sildistatud kui "toksilise" juhina.

"Meie sõdurid väärivad, et neid juhiksid parimad ja kõige võimekamad juhid," lisas ta. "Liiga kaua ei ole me seda lihtsalt teinud."

Kaitseministeerium algatab menetluse selle kohta, kuidas sõnu nagu "kiusamine", "ähvardamine" ja "toksiline juhtimine" kasutatakse. Hegseth rõhutas, et neid termineid kasutatakse praegu "relvadena" tõhusate sõjaväelaste alavääristamiseks.

"Sõna "toksiline" definitsioon on pea peale pööratud ja me oleme seda parandamas. Sellepärast alustame täna minu juhtimisel täieliku ülevaate koostamist nn toksilise juhtimise, kiusamise ja ähvardamise definitsioonidest," lausus Hegseth.

"Loomulikult ei saa keegi harrastada räiget kiusamist ega ähvardamist – me räägime sõnadest nagu "kiusamine", "ähvardamine" ja "toksilisus", mida on meie väeosades moonutatud, kahjustades sel viisil ülemusi ja allohvitsere. Sellega on lõpp," ütles ta. "Kõrgete standardite seadmine, saavutamine ja hoidmine on teie töö, ja kui see teeb minust toksilise, siis olgu nii."

Hegseth lisas, et seersandid võivad " värvatutele käed külge panna" ja kasutada teisi "tuntud ja tõhusaid meetodeid" nende motiveerimiseks.

Sõjaväelaste reaktsioonid kõne ajal jäid vaoshoituks. Publik oli valdavalt vait, välja arvatud ajal, kui kaitseminister lavale ja sealt maha astus. Paljud kindralid tegid Hegsethi kõne ajal märkmeid.

Trump astus pärast Hegsethit lavale ja naljatas: "Ma pole kunagi varem sisenenud nii vaiksesse ruumi."

"Koos äratame taas sõdalasevaimu. Just see vaim võitis ja ehitas selle riigi," sõnas president.

Laiahaardelises kõnes tõstis Trump esile USa sõjaväe saavutusi ning ka oma teise ametiaja saavutusi.

Ta märkis, et on lõpetanud seitse sõda ja loodab ka kaheksanda lõpetada – juhul kui Hamas võtab vastu koos Iisraeliga välja pakutud Gaza rahuplaani.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC, CNN

