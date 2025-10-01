X!

Taani peaminister nõuab Vene hübriidsõjale jõulist vastust

Taani peaminister Mette Frederiksen
Taani peaminister Mette Frederiksen Autor/allikas: SCANPIX/AFP/LUDOVIC MARIN
Euroopa peab Venemaa hübriidsõjale jõulisemalt vastama, ütles Taani peaminister Mette Frederiksen kolmapäeval.

Euroopa on silmitsi kõige raskema ja ohtlikuma olukorraga pärast Teist maailmasõda, hoiatas Kopenhaagnis EL-i tippkohtumist võõrustav Frederiksen.

"Ma loodan, et kõik mõistavad nüüd, et see on hübriidsõda," ütles Frederiksen enne kohtumise algust.

"Ühel päeval on see Poola, teisel päeval Taani ja järgmisel nädalal näeme kusagil mujal sabotaaži või droone lendamas," rääkis Frederiksen.

"Euroopa vaatepunktist on ainult üks riik, kes tahab meid ähvardada, ja see on Venemaa – seetõttu on meil vaja väga jõulist vastust," märkis Frederiksen. 

EL-i liidrid arutavad Euroopa kaitsevõime tugevdamist ja Ukraina finantsjõu suurendamist pärast seda, kui tuvastamata droonid sulgesid Taani lennujaamad ning lendasid riigi sõjaväeobjektide lähedal.

Frederiksen vihjas kolmapäeval taas, et intsidentide taga oli Moskva.

"Osa hübriidsõja olemusest ongi teha täpselt seda, mis Euroopas praegu toimub," ütles Frederiksen ajakirjanikele.

Taani pealinnas kogunevad EL-i liidrid tahavad leppida kokku prioriteetsete projektide üksikasjades, seal hulgas "droonimüüris", mille eesmärk on tõrjuda Venemaa ohtu.

Frederiksen hoiatas siiski, et pole olemas imerohtu, mis lõpetaks kõik Venemaa pahatahtlikud sammud.

"Ma tahan, et me taasrelvastuksime. Ma tahan, et me ostaksime rohkem võimekusi. Ma tahan, et me oleksime uuenduslikumad," ütles Frederiksen.

"Kuid ma ei usu, et me kunagi jõuame olukorda, kus Euroopasse ei lenda ühtegi drooni või kus ei toimu sabotaaži," lisas peaminister.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

