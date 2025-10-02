Pariis: Hamas peab nõustuma alistumisega Trumpi kava alusel

Palestiina äärmusrühmitus Hamas on sõja Gazas kaotanud ja peab nõustuma alistumisega USA presidendi Donald Trumpi esitatud kava alusel, ütles neljapäeval Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot

"Hamas kannab väga ränka vastutust palestiinlasi tabanud katastroofis. Nad on kaotanud. Nad peavad nõustuma alistumisega," ütles minister uudisteagentuurile AFP.

Välisminister tõi välja veel hiljutise ÜRO resolutsiooni, milles nõuti Hamasi kõrvalejäämist tulevase Palestiina riigi juhtimisel

Üks Hamasi juhtkonnale lähedalseisev Palestiina allikas ütles aga kolmapäeval AFP-le, et Hamasi ametnikud soovivad muudatusi Trumpi Gaza rahuplaani klauslitesse.

"Hamas tahab muuta mõningaid klausleid, näiteks desarmeerimist ning Hamasi ja teiste rühmituste juhtliikmete väljasaatmist puudutavat osa," ütles allikas.

Hamasi juhid soovivad ka rahvusvahelisi tagatisi Iisraeli täielikuks lahkumiseks Gaza sektorist ning garantiisid, et ei territooriumil ega väljaspool seda ei üritata korraldada atentaate.