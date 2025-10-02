Trump pani Kariibi mere narkokaubitsejad terroristidega samale pulgale

Kariibi merel tegutsevad narkokaubitsejad ei vasta enam humanitaarõiguse kohaselt seadusliku võitleja staatuse kriteeriumidele. Seetõttu ei laiene neile enam Genfi konventsioonide poolt tagatud sõjavangide täielikud kaitseõigused.

Selle sammu kohaselt on USA nüüd "mitterahvusvahelises relvastatud konfliktis", selgub Trumpi administratsiooni memost.

Varem otsustas ka George W. Bushi administratsioon, et Genfi konventsiooni ei kohaldata Talibani ja al-Qaeda liikmete suhtes.

USA kavatseb jätkata võitlust narkokartellide vastu ning Trump on teatanud mitmest rünnakust Venezuelast pärit narkolaevade pihta.

Otsus Kariibi mere piirkonnast läbi sõitev narkolaev hävitada selle asemel, et see arestida ja selle meeskond kinni pidada, on väga ebatavaline ja meenutab USA võitlust selliste rühmituste nagu al-Qaeda vastu. Seetõttu on demokraadid neid rünnakuid varem kritiseerinud.