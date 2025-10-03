Ka Belgia uurib kahtlaste droonide lendamist sõjaväebaasi kohal

Ministeerium ütles reedel veebiväljaandele Politico, et uurib endiselt juhtumit. Praegu pole veel selge, kust droonid pärit olid või kes neid kontrollis. Väidetavalt lendasid droonid tagasi Saksamaale.

Viimasel ajal on Euroopa õhuruumis täheldatud tundmatut päritolu droone. Neljapäeva õhtul pidi Müncheni lennujaam tundmatute droonide tõttu peatama töö.

Drooniitsidendi tõttu tühistati Müncheni lennujaamas reede öösel 17 väljalendu ja ligi 3000 inimest ei saanud alustada kavandatud reisi. Lennujaam taasavati reede varahommikul.

Baieri liidumaa juht Markus Söder ütles reedel, et politseil peaks olema õigus droonid viivitamatult alla tulistada. Tema sõnul peab Baieri selleks vastu võtma seaduse.

Viimastel nädalatel on ka Taani ja Norra lennujaamad pidanud kahtlaste droonide tõttu oma tegevuse ajutiselt peatama. Septembri alguses sisenesid aga Vene droonid Poola õhuruumi, mitu drooni lasti alla.