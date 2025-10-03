Trump esitas Hamasile ultimaatumi

USA president Donald Trump ähvardas põrgu valla päästa, kui terroriorganisatsioon Hamas tema rahuplaaniga ei nõustu. Trump ütles, et Hamasil on tema plaaniga nõustumiseks aega pühapäeva õhtuni.

"Kui seda viimase võimaluse kokkulepet ei saavutata, läheb Hamasi vastu lahti põrgu, millesarnast keegi pole varem näinud," teatas Trump.

Postituses ütles Trump, et süütud palestiinlased peaksid potentsiaalse Hamasi vastase rünnaku ootuses evakueeruma, täpsustamata millisest piirkonnast.

Trumpi rahuettepanekut pärast pea kaks aastat kestnud Iisraeli laastavaid rünnakuid Gaza vastu on toetanud Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kuid Hamas pole seda seni heaks kiitnud.

Ka lääneriigid, sealhulgas Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Suurbritannia, on avaldanud toetust Trumpi Gaza rahuplaanile.

Leping nõuab relvarahu, pantvangide vabastamist 72 tunni jooksul, Hamasi desarmeerimist ja Iisraeli järkjärgulist lahkumist Gazast.

Sellele järgneb sõjajärgne üleminekuvõim, mida juhib Trump.