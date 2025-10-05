Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

Keskkonnaaktivist Greta Thunberg ütles Rootsi ametnikele, et teda koheldakse Iisraeli vahi all karmilt. Thunberg ja veel mitmed aktivistid peeti kinni, kui proovisid murda läbi Iisraeli mereblokaadist ja toimetada Gaza sektorisse humanitaarabi.

Rootsi välisministeeriumi poolt Greta Thunbergi lähedastele saadetud e-kirjas ütles aktivisti vanglas külastanud ametnik, et Thunberg sõnul hoitakse teda lutikatest kubisevas kongis, kus on liiga vähe toitu ja vett, teatas väljaanne The Guardian.

"Saatkonnal on olnud võimalik Gretaga kohtuda. Ta teatas dehüdratsioonist. Ta ei ole saanud piisavalt nii vett kui ka toitu. Ta väitis ka, et tal on tekkinud lööbed, mida ta kahtlustab lutikate põhjustatud olevat. Ta rääkis karmist kohtlemisest ja ütles, et ta on pikka aega kõval pinnal istunud," seisis e-kirjas.

"Teine kinnipeetav olevat teisele saatkonnale öelnud, et nad olid näinud, kuidas teda [Thunbergi] pildistamise ajal lippe hoidma sunniti," lisas Rootsi ministeeriumi ametnik.

Süüdistust kinnitasid vähemalt kaks teist flotilli liiget, kelle Iisraeli väed olid kinni pidanud ja laupäeval vabastanud.

"Nad lohistasid väikest Gretat juustest meie silme all, peksid teda ja sundisid teda Iisraeli lippu suudlema. Nad tegid temaga kõike ettekujutatavat, hoiatuseks teistele," ütles Türgi aktivist uudisteagentuurile Anadolu.

Teine ​​flotilli liige ütles peale Istanbuli naasmist, et Thunberg oli mähitud Iisraeli lippu ja näidatud trofeena – stseen, mida pealtnägijad kirjeldasid vihaga.

Iisrael on kõik süüdistused tagasi lükanud.

Thunberg on üks 437 aktivistist, parlamendiliikmest ja juristist, kes olid osa Global Sumudi flotillist - enam kui 40 humanitaarabi vedavast laevast koosnevast kolonnist, mille eesmärk oli murda läbi Iisraeli 16 aastat kestnud Gaza mereblokaadi.

Neljapäeval ja reedel pidasid Iisraeli väed kõik laevad kinni ja arreteerisid pardal olnud meeskonnaliikmed. Enamikku neist hoitakse Ketziotis - Negevi kõrbes asuvas range turvarežiimiga vanglas, mida kasutatakse peamiselt Palestiina vangide kinnipidamiseks, kellest paljusid Iisrael süüdistab osalemises sõjaväelises või terroristlikus tegevuses.