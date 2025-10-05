X!

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

Välismaa
Kliimaaktivist Greta Thunberg
Kliimaaktivist Greta Thunberg Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stefanos Rapanis
Välismaa

Keskkonnaaktivist Greta Thunberg ütles Rootsi ametnikele, et teda koheldakse Iisraeli vahi all karmilt. Thunberg ja veel mitmed aktivistid peeti kinni, kui proovisid murda läbi Iisraeli mereblokaadist ja toimetada Gaza sektorisse humanitaarabi.

Rootsi välisministeeriumi poolt Greta Thunbergi lähedastele saadetud e-kirjas ütles aktivisti vanglas külastanud ametnik, et Thunberg sõnul hoitakse teda lutikatest kubisevas kongis, kus on liiga vähe toitu ja vett, teatas väljaanne The Guardian.

"Saatkonnal on olnud võimalik Gretaga kohtuda. Ta teatas dehüdratsioonist. Ta ei ole saanud piisavalt nii vett kui ka toitu. Ta väitis ka, et tal on tekkinud lööbed, mida ta kahtlustab lutikate põhjustatud olevat. Ta rääkis karmist kohtlemisest ja ütles, et ta on pikka aega kõval pinnal istunud," seisis e-kirjas.

"Teine kinnipeetav olevat teisele saatkonnale öelnud, et nad olid näinud, kuidas teda [Thunbergi] pildistamise ajal lippe hoidma sunniti," lisas Rootsi ministeeriumi ametnik.

Süüdistust kinnitasid vähemalt kaks teist flotilli liiget, kelle Iisraeli väed olid kinni pidanud ja laupäeval vabastanud.

"Nad lohistasid väikest Gretat juustest meie silme all, peksid teda ja sundisid teda Iisraeli lippu suudlema. Nad tegid temaga kõike ettekujutatavat, hoiatuseks teistele," ütles Türgi aktivist uudisteagentuurile Anadolu.

Teine ​​flotilli liige ütles peale Istanbuli naasmist, et Thunberg oli mähitud Iisraeli lippu ja näidatud trofeena – stseen, mida pealtnägijad kirjeldasid vihaga.

Iisrael on kõik süüdistused tagasi lükanud.

Thunberg on üks 437 aktivistist, parlamendiliikmest ja juristist, kes olid osa Global Sumudi flotillist - enam kui 40 humanitaarabi vedavast laevast koosnevast kolonnist, mille eesmärk oli murda läbi Iisraeli 16 aastat kestnud Gaza mereblokaadi.

Neljapäeval ja reedel pidasid Iisraeli väed kõik laevad kinni ja arreteerisid pardal olnud meeskonnaliikmed. Enamikku neist hoitakse Ketziotis - Negevi kõrbes asuvas range turvarežiimiga vanglas, mida kasutatakse peamiselt Palestiina vangide kinnipidamiseks, kellest paljusid Iisrael süüdistab osalemises sõjaväelises või terroristlikus tegevuses.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Guardian

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:26

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

17:13

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

17:09

Curro Torres: võitmine on meie jaoks kohustuslik

16:50

VAATA OTSE | Kes võidab Tallinnas takistussõidu MK-etapi? Uuendatud

16:45

VIDEO | Levadia kurvastas Tammekat kolme väravaga

16:33

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

16:08

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

15:43

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

15:10

Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:47

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

13:54

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

04.10

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

04.10

ERR Ukrainas: Donbassis hukkus Vene rünnakus juba kolmas prantsuse ajakirjanik

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Ametiühingud ja tööandjad alustasid alampalga kõnelusi

04.10

Arst: soolevähki saab varakult avastada, kuid inimesed ei lähe uuringutele

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

17:26

Noorte käsipallikoondis lõpetas Balti mere turniiri teise kohaga

17:09

Curro Torres: võitmine on meie jaoks kohustuslik

16:50

VAATA OTSE | Kes võidab Tallinnas takistussõidu MK-etapi? Uuendatud

16:45

VIDEO | Levadia kurvastas Tammekat kolme väravaga

loe: kultuur

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

12:06

Kätlin Kaldmaa Turu raamatumessist: eesti teoste vastu on huvi väga suur

10:06

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

loe: eeter

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

15:10

Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

14:08

Beati Mandolini liige Ants Õnnis: sain itaalia muusika nakkuse juba lapsena

12:50

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

Raadiouudised

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo