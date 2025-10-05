X!

Iisrael ja Hamas ei ole Gaza tuleviku ning valitsemise suhtes üksmeelel

Välismaa
Foto: SCANPIX/REUTERS/Mahmoud Issa
Välismaa

Gaza rahuplaani elluviimine on alles algusjärgus, mistõttu suhtuvad Lähis-Ida eksperdid selle edusse ettevaatlikult. Pantvangide vabastamine ja vägede osaline väljatõmbamine võib käia üsna kiiresti, kuid Iisrael ja äärmusrühmitus Hamas näevad Gaza tulevikku ja valitsemist endiselt täiesti erinevalt.

Viimaste kuude väga intensiivse sõjategevuse järel on Gazas Lähis-Ida eksperdi Peeter Raudsiku sõnul lõpuks näha rahunemise märke. Samas tuleb meeles pidada, et mitte kõiki USA presidendi Donald Trumpi rahuplaanis kavandatud samme ei tehta üleöö. Kiiresti liigutakse tõenäoliselt edasi pantvangide vabastamise ja osalise Iisraeli vägede väljatõmbamisega.

"Palju suuremad küsimärgid on selle pikema otsaga, mis puudutab ikkagi Gaza tulevikku ja seal need vaated on ikkagi väga-väga lahus praegu," sõnas Raudsik.

Raudsiku hinnangul pole alust arvata, et Iisrael Gazast lahkuks. Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser lisas, et Iisraeli valitsuses puudub tegelikult üksmeel Trumpi rahuplaani elluviimises ja sõja lõpp ohustaks ka peaminister Benyamin Netanyahu enda poliitilist tulevikku.

"Netanyahul on kindlasti oma isiklik agenda, aga tema valitsus sisaldab ka parteisid, kes on vastustanud läbi kogu selle kaheaastase perioodi tegelikult mistahes kompromisse Hamasiga. On ju ka varasem kogemus see, et päris paljud algatused on ikkagi takerdunud kusagil protsessi käigus," lausus Mikser.

Mikser rõhutas, et praegu seistakse rahuplaani päris alguses, mistõttu on võimatu ennustada järgmiste etappide edu. Sealhulgas on veel selge vastuseta, kas Hamas on päriselt valmis relvad maha panema.

"Ega Hamas kindlasti ka ei ole väga selgesti defineeritavate piirjoontega rühmitus, aga esimene samm peab kindlasti olema elusolevate pantvangide vabastamine ja hukkunud pantvangide surnukehade tagastamine Iisraelile. Sealt edasi saab juba rääkida järgmistest sammudest," ütles Mikser.

Trumpi rahuplaani järgi peaks Gazat hakkama juhtima palestiinlastest ja rahvusvahelistest ekpertidest koosnev tehnokraatlik ja apoliitiline üleminekuvalitsus. Hamas ja selle rakukesed valitsemises osaleda ei tohiks.

"Ma arvan, et Hamas selgelt näeb, et ameeriklased on valmis läbirääkima ja nad usuvad ise, et nad on parketikõlbulikud. Iisraeli poolt vaadates muidugi väga-väga ebatõenäoline, sest nemad on väga selgelt öelnud, et Hamasil ei saa olla mingisugust rolli tulevikus, olgu see poliitiline või sõjaline," sõnas Raudsik.

Raudsiku arvates on tõenäoline väljavaade Gazas ikkagi Iisraeli okupatsioon.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:42

Pogacar oli taas omaette klassist

22:06

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

21:59

Macron nimetas ametisse uue valitsuse

21:36

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

21:36

"AK Nädal" uuris, kuidas on matemaatika õpetamine koolides muutunud

21:36

Uus nädal toob soojemad ööd, kuid sajusemad päevad

21:26

Tartu avaturul on kümne aastaga langenud kauplejate arv 30 protsenti

21:21

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

21:10

Iisrael ja Hamas ei ole Gaza tuleviku ning valitsemise suhtes üksmeelel

21:01

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:56

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poolas tõusid õhku hävitajad Uuendatud

13:54

Vilniuse lennujaam peatas öösel õhupallide tõttu ajutiselt liikluse Uuendatud

04.10

Sõja 1319. päev: Ukraina tabas Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

04.10

ERR Ukrainas: Donbassis hukkus Vene rünnakus juba kolmas prantsuse ajakirjanik

17:13

Iisraeli süüdistatakse Greta Thunbergi halvas kohtlemises

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

04.10

Õpetaja elutööpreemia sai eesti keele õpetaja Aili Kiin

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

11:54

Trump andis loa 300 rahvuskaardi sõduri saatmiseks Chicagosse

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:42

Pogacar oli taas omaette klassist

22:06

Sokolovski: teadsin, et mul on võimalik kiiremini sõita

21:36

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

21:01

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

loe: kultuur

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

12:06

Kätlin Kaldmaa Turu raamatumessist: eesti teoste vastu on huvi väga suur

10:06

Arvustus. Eesti krimifilmi üksiklane

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

loe: eeter

15:30

Ramo Teder: aastaid elatusin juhutöödest, et saaksin muusikaga tegeleda

15:10

Erik Sakkov: Pantokraatori uus album "Déjà vu" on heategevusprojekt

14:08

Beati Mandolini liige Ants Õnnis: sain itaalia muusika nakkuse juba lapsena

12:50

Ettevõtja Kristel Kruustük: minu ettevõtlusteekond algas eeskujudest

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (05.10.2025 18:00:00)

18:00

Saaremaal kandideerivad esinumbritena uued näod

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo