Iisrael ja Hamas ei ole Gaza tuleviku ning valitsemise suhtes üksmeelel

Gaza rahuplaani elluviimine on alles algusjärgus, mistõttu suhtuvad Lähis-Ida eksperdid selle edusse ettevaatlikult. Pantvangide vabastamine ja vägede osaline väljatõmbamine võib käia üsna kiiresti, kuid Iisrael ja äärmusrühmitus Hamas näevad Gaza tulevikku ja valitsemist endiselt täiesti erinevalt.

Viimaste kuude väga intensiivse sõjategevuse järel on Gazas Lähis-Ida eksperdi Peeter Raudsiku sõnul lõpuks näha rahunemise märke. Samas tuleb meeles pidada, et mitte kõiki USA presidendi Donald Trumpi rahuplaanis kavandatud samme ei tehta üleöö. Kiiresti liigutakse tõenäoliselt edasi pantvangide vabastamise ja osalise Iisraeli vägede väljatõmbamisega.

"Palju suuremad küsimärgid on selle pikema otsaga, mis puudutab ikkagi Gaza tulevikku ja seal need vaated on ikkagi väga-väga lahus praegu," sõnas Raudsik.

Raudsiku hinnangul pole alust arvata, et Iisrael Gazast lahkuks. Euroopa Parlamendi saadik Sven Mikser lisas, et Iisraeli valitsuses puudub tegelikult üksmeel Trumpi rahuplaani elluviimises ja sõja lõpp ohustaks ka peaminister Benyamin Netanyahu enda poliitilist tulevikku.

"Netanyahul on kindlasti oma isiklik agenda, aga tema valitsus sisaldab ka parteisid, kes on vastustanud läbi kogu selle kaheaastase perioodi tegelikult mistahes kompromisse Hamasiga. On ju ka varasem kogemus see, et päris paljud algatused on ikkagi takerdunud kusagil protsessi käigus," lausus Mikser.

Mikser rõhutas, et praegu seistakse rahuplaani päris alguses, mistõttu on võimatu ennustada järgmiste etappide edu. Sealhulgas on veel selge vastuseta, kas Hamas on päriselt valmis relvad maha panema.

"Ega Hamas kindlasti ka ei ole väga selgesti defineeritavate piirjoontega rühmitus, aga esimene samm peab kindlasti olema elusolevate pantvangide vabastamine ja hukkunud pantvangide surnukehade tagastamine Iisraelile. Sealt edasi saab juba rääkida järgmistest sammudest," ütles Mikser.

Trumpi rahuplaani järgi peaks Gazat hakkama juhtima palestiinlastest ja rahvusvahelistest ekpertidest koosnev tehnokraatlik ja apoliitiline üleminekuvalitsus. Hamas ja selle rakukesed valitsemises osaleda ei tohiks.

"Ma arvan, et Hamas selgelt näeb, et ameeriklased on valmis läbirääkima ja nad usuvad ise, et nad on parketikõlbulikud. Iisraeli poolt vaadates muidugi väga-väga ebatõenäoline, sest nemad on väga selgelt öelnud, et Hamasil ei saa olla mingisugust rolli tulevikus, olgu see poliitiline või sõjaline," sõnas Raudsik.

Raudsiku arvates on tõenäoline väljavaade Gazas ikkagi Iisraeli okupatsioon.