Augusti tööstustoodang kasvas aastaga ühe protsendi võrra

Thuka Nordwoodi Viru-Nigula tehas.
Thuka Nordwoodi Viru-Nigula tehas. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti tööstusettevõtted andsid augustis püsivhindades ühe protsendi rohkem toodangut kui eelmisel aastal samas kuus, teatas statistikaamet. Suuremat tootmise hoogustumist siiski veel ei paista.

Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang töötlevas tööstuses 2,5 protsenti ja mäetööstuses 0,7 protsenti, kahanes aga energeetikas 20,7 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul on töötleva tööstuse toodangu mahud sellel aastal võrreldes eelmisega kõik kuud suurenenud.

"Kuigi andmed viitavad kasvule, siis suurt hoogustumist veel ei paista. Head märgid on, et kolm kuud järjest on kasvanud elektroonikatööstuse mahud ning augustis kasvas osatähtsuselt suurim tegevusala puidutöötlemine," tõi Bunder välja.

Augustis suurenes tööstustoodangu maht kahes kolmandikus töötleva tööstuse tegevusalades. Olulisematest tegevusaladest kasvas toiduainete (6,6 protsenti), arvutite ja elektroonikaseadmete (3,3 protsenti) ning ehitusmaterjalide (5,2 protsenti) tootmine, samuti puidutöötlemine (2,4 protsenti). 

Suurema osatähtsusega tööstusharudest kahanes metalltoodete (2,4 protsenti) ning kummi- ja plasttoodete (1,1 protsenti) tootmine. Pea samale tasemele jäi elektriseadmete tootmine, kahanedes vaid 0,2 protsenti.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi augustis 65,2 protsenti välisturule.

Võrreldes 2024. aasta augustiga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük jooksevhindades 2,3 protsenti (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule kasvas 5,5 protsenti ning müük ekspordiks 0,6 protsenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti augustis võrreldes juuliga tööstuses kokku 1,5 protsenti ning töötlevas tööstuses 1,7 protsenti rohkem toodangut.

Energeetikas vähenes võrreldes eelmise aasta augustiga elektri tootmine koguseliselt (MWh) 21,9 protsenti ning soojuse tootmine 2,5 protsenti.

"Nii juulis kui ka augustis oli elektrienergia toodangu vähenemise taga omatoodangu asendumine odavama importtoodanguga," selgitas Bunder.

08:11

08:05

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

08:00

Minu elu muutnud raamat | Kristi Kangilaski ja "Nösperi Nönni Natuke"

07:33

Otse kell 13.15: erikomisjon arutab riigieelarvet

07:11

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

06:50

Ukraina õhurünnak jättis Belgorodis elektrita 40 000 inimest Uuendatud

06:33

Gaza rahukõnelustega tuleb lahendada mitu lahtist teemat

06:09

Naisi hakatakse geeniandmetest lähtuvalt rinnavähi kontrolli kutsuma

04:59

Sutt sooviks sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

