Augusti tööstustoodang kasvas aastaga ühe protsendi võrra

Eesti tööstusettevõtted andsid augustis püsivhindades ühe protsendi rohkem toodangut kui eelmisel aastal samas kuus, teatas statistikaamet. Suuremat tootmise hoogustumist siiski veel ei paista.

Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang töötlevas tööstuses 2,5 protsenti ja mäetööstuses 0,7 protsenti, kahanes aga energeetikas 20,7 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul on töötleva tööstuse toodangu mahud sellel aastal võrreldes eelmisega kõik kuud suurenenud.

"Kuigi andmed viitavad kasvule, siis suurt hoogustumist veel ei paista. Head märgid on, et kolm kuud järjest on kasvanud elektroonikatööstuse mahud ning augustis kasvas osatähtsuselt suurim tegevusala puidutöötlemine," tõi Bunder välja.

Augustis suurenes tööstustoodangu maht kahes kolmandikus töötleva tööstuse tegevusalades. Olulisematest tegevusaladest kasvas toiduainete (6,6 protsenti), arvutite ja elektroonikaseadmete (3,3 protsenti) ning ehitusmaterjalide (5,2 protsenti) tootmine, samuti puidutöötlemine (2,4 protsenti).

Suurema osatähtsusega tööstusharudest kahanes metalltoodete (2,4 protsenti) ning kummi- ja plasttoodete (1,1 protsenti) tootmine. Pea samale tasemele jäi elektriseadmete tootmine, kahanedes vaid 0,2 protsenti.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi augustis 65,2 protsenti välisturule.

Võrreldes 2024. aasta augustiga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük jooksevhindades 2,3 protsenti (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule kasvas 5,5 protsenti ning müük ekspordiks 0,6 protsenti.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti augustis võrreldes juuliga tööstuses kokku 1,5 protsenti ning töötlevas tööstuses 1,7 protsenti rohkem toodangut.

Energeetikas vähenes võrreldes eelmise aasta augustiga elektri tootmine koguseliselt (MWh) 21,9 protsenti ning soojuse tootmine 2,5 protsenti.

"Nii juulis kui ka augustis oli elektrienergia toodangu vähenemise taga omatoodangu asendumine odavama importtoodanguga," selgitas Bunder.