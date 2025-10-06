USA ülemkohus ei võtnud Ghislaine Maxwelli apellatsiooni menetlusse

Ülemkohus lükkas Maxwelli apellatsiooni kommentaarideta tagasi.

Maxwell kannab 20-aastast vanglakaristust alaealiste tüdrukute värbamise eest Epsteinile, kes suri 2019. aastal New Yorgi vangikongis, oodates kohut seksuaalse inimkaubanduse süüdistustes.

Võimud tunnistasid kurikuulsa ärimehe surma enesetapuks, kuid see on andnud hoogu lugematutele vandenõuteooriatele. Paljud vabariiklaste toetajad on aastaid olnud Epsteini juhtumist huvitatud ja usuvad vankumatult, et süvariigi eliit kaitses Epsteini kaaslasi.

Epsteini kunagine lähedane sõber Trump püüab samas vaigistada Epsteini ümber jätkuvat poliitilist kära ja nimetab seda "demokraatide pettuseks".

Maxwell oli oma 2022. aasta New Yorgi süüdimõistmise seksuaalses inimkaubanduses edasi kaevanud põhjendusega, et ta oleks pidanud olema süüdistuse esitamise eest kaitstud kokkuleppega, mille Epstein saavutas ühes 2007. aasta kohtuasjas.

Maxwelli, ainukest Epsteini endist kaaslast, kes on tema tegevusega seoses süüdi mõistetud, küsitles hiljuti asejustiitsminister Todd Blanche. Viimane on Trumpi endine advokaat.

Maxwell viidi pärast ülekuulamist Blanche'iga Florida vanglast üle Texases asuvasse madala turvatasemega vanglasse.