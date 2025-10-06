ERR Washingtonis: USA valitsus ei jõua eelarve eelnõu osas kokkuleppele

USA valitsuse töö seisab juba kuuendat päeva järjest, sest senatis ei jõuta ajutise eelarve eelnõu osas kokkuleppele. Kui vabariiklased näitavad näpuga demokraatide poole, siis viimased vibutavad jälle vabariiklaste suunas. Kumbki pool ei anna alla.

Suur osa Ameerika Ühendriikide valitsussektorist peatas möödunud nädalal töö, kuna senati demokraadid ja vabariiklased ei suutnud eelarve üle peetavale vaidlusele lahendust leida.

"Meil tuleb lihtsalt saada demokraatide toetus. Esindajatekoja liikmed on selle juba heaks kiitnud. See on esindajatekoja poolt vastu võetud eelnõu. Me võtame selle senatis käsile, kiidame heaks, saadame presidendile. President allkirjastab selle seaduseks ja valitsus jääb rahastatuks. Üsna lihtne, eks?" lausus senati enamuse juht, vabariiklane John Thune.

Vabariiklaste eelnõu, mis oleks taganud valitsuse rahastamise järgmiseks seitsmeks nädalaks, ei saanud senatis demokraatide toetust.

Demokraadid blokeerivad eelnõu, sest soovivad pikendada peatselt lõppevaid soodustusi tervisekindlustustele.

"Seetõttu oleme sattunud tööseisaku olukorda: vabariiklased keelduvad läbirääkimast eelnõu üle, mis tegeleb Ameerika inimeste tervishoiuvajadustega, millest nad hoolivad," sõnas demokraadist senati vähemuse juht Chuck Schumer.

"Ma kavatsen süüdistada demokraate. Ma olen vabariiklane. Ma kavatsen süüdistada neid. Ma arvan, et nad suudaksid end kokku võtta. Me peame kokku tulema ja asjad korda tegema. Vabariiklastel tuleb ka tegutseda, sellega olen nõus, aga süüdistan siiski demokraate," ütles kohalik elanik Jeffrey.

Vabariiklased nõuavad omakorda, et demokraadid hääletaksid esmalt valitsuse töö taasavamise poolt ning tervishoiuküsimusi arutataks hiljem.

"Irooniline on see, et sajad tuhanded ameeriklased, kes tervishoidu meeleheitlikult vajavad, elavad vaesemates piirkondades. Need vaesemad piirkonnad on osariikides, mille senaatorid on Trumpi poolt määratud. Neilt võetaks tervishoid ära," sõnas Eric.

"Partei häältelugeja töö põhiolemus on lihtne: tuleb suuta lugeda kuuekümneni. Mina õppisin kõik selleks vajalikud oskused juba esimeses klassis," lausus demokraadist senaator Dick Durbin.

Kuigi vabariiklased kontrollivad nii kongressi ülem- kui alamkoda, jääb neil senatis ajutise eelarve vastuvõtmiseks vajalikust 60 häälest siiski puudu. See annab opositsioonis olevatele demokraatidele läbirääkimistel võimu.

"Kolm demokraati on hääletanud koos meiega täielikus üksmeeles. Meil on vaja veel viite," ütles vabariiklasest senaator Bernie Moreno.

Kumbki osapool ei näi murduvat, kuid vabariiklased loodavad siiski demokraatide koostööle.

Seisak mõjutab ligi 2 miljonit föderaalametnikku, kellest paljud on saadetud sundpuhkusele. Riigitöötajad, kes on USA julgeoleku seisukohalt hädavajalikud, jätkavad ajutiselt palgata tööd.

"Mu sõbrad, kes töötavad föderaalvalitsuse heaks või lepingute alusel, on väga pinges. Nad ei tea, millal nad saavad tööle naasta. Need, kes töötavad edasi, pole kindlad, kas nad saavad hiljem saamata jäänud palga ikka tagasi," ütles kohalik elanik Neal.

Kuigi eelarvevaidlused on USA poliitikas tavapärased, on praegune tööseisak pingeline. President Donald Trump on hoiatanud, et kui kokkulepet ei saavutata, võib föderaalsektorit ees oodata massiline koondamine.

Trumpi sõnul puudutaks kärped eelkõige demokraatidele olulisi programme ja asutusi.

"Viimane asi, mida tahame teha, on valitsuse sulgemine, aga tööseisakutest võib ka palju head tulla. Me saame lahti paljudest asjadest, mida me ei soovi ja need on tavaliselt demokraatide algatatud asjad," lausus Trump.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt kinnitas ajakirjanikele, et tõenäoliselt koondatakse tuhandeid ametnikke. Ta ei laskunud detailidesse, kuid süüdistas tekkinud olukorras demokraate.

"On selge, et demokraatide tegevus läheb meie riigi ja rahva sihilikku kahjustamise alla, sulgedes meie valitsuse. See hullumeelsus peab lõppema," ütles Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Esindajatekoja vähemuse juht Hakeem Jeffries sõnas, et demokraadid on alati valmis läbirääkimisteks, kuid ei näe vabariiklaste poolt piisavat huvi.

"Valitsuse töö on seiskunud, sest Donald Trump ja vabariiklased keelduvad pakkumast tervishoiuteenuseid Ameerika töötavale keskklassile," sõnas Jeffries.

Esindajatekoja spiiker vabariiklane Mike Johnson vastas omakorda, et demokraadid käituvad olukorras isekalt.

"Me tegutseme heas usus ja püüame panna demokraate oma tööd tegema, aga nad ei tee seda. Need on lihtsad faktid, mida ei saa ilustada," ütles Johnson.

Valijad on aga üksmeelel, et neid on alt veetud, sest valitsuse tööseisak peegeldab kongressi suutmatust oma põhiülesandeid täita.

"Nad veavad meid kogu aeg alt. Nad lihtsalt ei suuda kokkuleppele jõuda. Praegu väidavad demokraadid, et vabariiklased pole isegi valmis läbirääkimisteks laua taha istuma. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga nad peaksid suutma maha istuda, läbi rääkida ja need asjad lahendada. See on kohutav. Mis eelarve koostamise protsess see üldse selline on?" sõnas Neal.

"Ma ei arva, et see on hea. Me peaksime suutma kokku tulla, kokkuleppele jõuda ja eelnõu vastu võtta. Loodan, et nad teevad seda," lausus Jeffrey.

Eelarvearutelud jätkuvad esmaspäeval ning senati enamuse juht plaanib eelnõu taas ka hääletusele panna.

"Ma ei tea, mitu korda tuleb neile [demokraatidele] anda võimalus "ei" hääletada. Loodetavasti on neil nädalavahetusel aega järele mõelda. Võib-olla viivad need arutelud lõpuks selleni, et saame mõned hääled liikuma ja saame eelnõu vastu võetud," sõnas Thune.

Viimati toimus USA valitsuse tööseisak 2018. aastal president Donald Trumpi esimesel ametiajal, mil föderaalsektori töö oli häiritud rekordilised 35 päeva.