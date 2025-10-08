Vabariiklaste kandidaat astub kriitikute kiuste New Yorgi valimistulle

Küsitlused näitavad, et vabariiklaste partei kandidaadil Curtis Sliwal pole häid šansse saada New Yorgi linnapeaks. Mõjukad miljardärid ja isegi Donald Trump on andnud märku, et Sliwa peaks loobuma linnapeaks kandideerimast, kuid punast baretti kandev endine vabatahtlik korrakaitsja ei kavatse veel anda.

New Yorgi linnapea valimised toimuvad 4. novembril, favoriidiks peetakse vasakpoolset demokraati Zohran Mamdanit. Mõned küsitlused näitavad siiski, et tema suurimal rivaalil Andrew Cuomol võib avaneda võimalus, kui valimistel osaleb vaid kaks kandidaati.

Samas pole Sliwa teatanud, et loobub kandideerimast. Mitmed mõjukad New Yorgi elanikud soovivad, et Sliwa loobuks kandideerimisest ja avaldaks toetust Cuomole. Näiteks miljardär Bill Ackman leiab, et Sliwa peaks New Yorgi hüvanguks kandideerimisest loobuma.

Sliwa möönab, et talle on avaldatud survet kandideerimisest loobumiseks. Sliwa ei kavatse aga veel alla anda ning väidab, et suudab valimistel Mamdani alistada. Samas 2021. aasta valimistel kogus ta vaid 28 protsenti häältest, vahendas The Wall Street Journal.

Kriitikud leiavad seetõttu, et Sliwa kandideerimine takistab Mamdani-vastase ühisrinde loomist. Hiljuti teatas ka ametis olev linnapea Eric Adams, et loobub kandideerimast ning seetõttu on Cuomo väljavaated veidi paranenud.

Mamdani on samas endiselt populaarseim linnapeakandidaat ja mõjukad New Yorgi ärihaid muutuvad üha murelikumaks. Mamdani lubab suurendada miljonäride maksukoormust ning Ackman teeb nüüd avalikult tema vastast kihutustööd.

71-aastane Sliwa on endine vabatahtlik korrakaitsja, ta hakkas New Yorgi metroo juures patrullima juba 1970. aastatel. Ta sõidab endiselt metrooga, surub inimestel kätt ning jagab visiitkaarte. Ta lubab tõhustada võitlust kuritegevuse vastu, kuid ei toeta föderaalvõimude sekkumist.

Samuti on Sliwa kritiseerinud Trumpi administratsiooni praegust deporteerimise poliitikat.

"Avalikkus seda ei poolda. Mida me teeme, sulgeme Mida me teeme, sulgeme kõik restoranid? Kas sulgeme toitlustussektori? Paljud neist on tähtsad töötajad," ütles Sliwa.

Sliwa üritab enda poole võita ka loomakaitsjate hääli ning lubas keelata Central Parkis kaarikusõidud. Sarnase valimislubaduse andis kaheksa aastat tagasi endine demokraadist linnapea Bill de Blasio. Viimane ei suutnudki seda lubadust oma kaheksa aastat kestnud võimuperioodi jooksul täita.

Lisaks kuritegevuse vastasele võitluse lubab Sliwa lahendada New Yorki painava rottide probleemi. Ta tahab kassid saata Central Parki, et loodus saaks seal siis oma töö teha.