FT: USA nõuab Euroopa Liidult rohereeglite leevendamist

Elektrijaam Saksamaal
Elektrijaam Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/Caro/Oberhaeuser
Washington nõuab, et Euroopa Liit vabastaks USA ettevõtted rohenõuetest, nagu kohustusest koostada kliimaneutraalsele ülemineku plaane, kirjutab Financial Times.

Financial Timesi nähtud USA valitsuse seisukohti sisaldava dokumendi järgi on Washington palunud Brüsselil tühistada nõuded, mille kohaselt tuleb Euroopa Liitu (EL) mittekuuluvate riikide ettevõtetel esitada kliimaneutraalsusele ülemineku plaane.

USA nõuab ka, et Euroopa Liit muudaks keskkonnaseadusandlust tarneahelate osas nii, et USA-st ja teistest "kõrge hoolsusega riikidest" pärit ettevõtted oleksid sellest välja jäetud.

Samuti on USA president Donald Trump avaldanud Brüsselile survet seaduste tõttu, mis piiravad suuri tehnoloogiaettevõtteid. USA esitatud nõudmised on põhjustanud EL-is muret, et juulis sõlmitud kaubandusleping ei pruugi püsima jääda.

EL-i ettevõtete hoolsuskohustuse eeskirjad, mis jõustusid eelmisel aastal, nõuavad liidus tegutsevatelt ettevõtetelt oma tarneahelates keskkonna- ja sotsiaalsete kahjude tuvastamist, et võidelda sundtöö ja saastamise vastu.

Dokumendis kirjeldas Trumpi administratsioon seda seadust kui "tõsist ja põhjendamatut üleregulegeerimist, mis seab USA ettevõtetele märkimisväärseid majanduslikke ja regulatiivseid koormaid".

Dokumendis lisatakse, et seaduse "eksterritoriaalne ulatus, koormavad hoolsuskohustused tarneahelates, kliimaülemineku plaanide nõuded ja tsiviilvastutuse sätted mõjutavad negatiivselt USA ettevõtete võimet konkureerida EL-i turul".

Kaks asjaga kursis olevat EL-i ametnikku kinnitasid, et Washington on edastanud oma nõudmised Euroopa Komisjonile.

Erinevalt traditsioonilistest kaubanduskõnelustest ei paku USA vastutasuks mingeid järeleandmisi. "See on ühesuunaline tänav," kommenteeris üks EL-i ametnik.

USA ettevõtted kardavad, et hoolsuskohustuse reeglid suurendavad õiguslikke riske, kuna need võimaldavad aktivistidel algatada kohtuasju seoses lapstööjõu ja keskkonnakahjudega ettevõtete tarneahelates.

USA ametnike sõnul on mitmed USA ettevõtted teatanud, et peavad hoolsuskohustuse ja kestlikkusaruandluse reeglite tõttu oma tegevuse EL-is peatama.

Rohereeglid nõuavad, et ettevõtted esitaksid aruandeid sadade keskkonnajalajäljega seotud punktide kohta. Hoolsuskohustuse reeglite rikkumised võivad kaasa tuua trahve kuni viie protsendi ulatuses ettevõtte ülemaailmsest käibest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

