Macron nimetab lähiajal ametisse uue peaministri

Sebastien Lecornu astus esmaspäeval peaministri kohalt tagasi ja seejärel pidi ta leidma valitsuskriisile lahenduse. Macron andis Lecornule aega kolmapäevani.

Lecornu ütles kolmapäeval pärast kohtumist Macroniga, et tema arvates on võimalik edasi liikuda, kuid tunnistas, et see oleks keeruline. Ta ei öelnud, kas Prantsusmaad haaranud poliitilisele kriisile on leitud toimiv lahendus.

Macroni kantselei teatel käsitles Lecornu mitmeid teemasid. Tema sõnul ei toeta enamik saadikuid ennetähtaegseid valimisi ning leidub lahendus, mis võimaldaks enne aasta lõppu eelarve vastu võtta.

Lecornu rääkis, et napp enamus on valmis leidma ühise keele 2026. aasta eelarve osas. Ta vihjas, et eelarvepuudujääk võib kasvada 4,7 protsendilt viie protsendini SKP-st

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et nüüd on pall Macroni käes. Kui ta ei otsusta parlamenti laiali saata, peab ta nimetama uue peaministri, kes seisab silmitsi samade väljakutsetega, mis kukutasid eelmised valitsused.

Macron võib pöörata pilgu ka Sotsialistliku Partei poole ja tõsta vasaktsentristid Prantsuse poliitika keskmesse. Sotsialistid peaksid seejärel tegema koostööd teiste vasakpoolsete parteide ja tsentristidega. See võib aga Macronile kalliks maksma minna, kuna tal tuleks teha mitmeid järeleandmisi.

Tõenäoliselt peaks siis Macron alustama läbirääkimisi vastuolulise pensionireformi üle. Lecornu ise ütles, et pensionireformi arutelu on paratamatu ning see kerkib enne 2027. aasta presidendivalimisi taas esile, kui sellega varem ei tegeleta. Ka mitmed Macroni olulised liitlased on andnud märku, et toetavad pensionireformi peatamist.

Samal ajal nõuavad parempopulistid ennetähtaegsete valimiste korraldamist. Marine Le Pen ähvardas kukutada iga uue valitsuse, kui valimisi ei korraldata. Ka Le Peni protežee ja RN-i ametlik juht Jordan Bardella teatas, et Macron tahab oma leeri iga hinna eest võimul hoida ja üritab nüüd aega võita.