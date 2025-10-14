Otse kell 14: poliitikud, teadlased, eksperdid tuuleenergia tervisemõjust

Riigikogu keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni avalikul istungil käsitletakse täna tuuleenergia arendamisega seotud küsimusi koos teadlaste ja ekspertidega. Kell 14 algavat arutelu näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Arutelu aluseks on Tartu Ülikooli teadlaste ülevaade viimasel 15 aastal eelretsenseeritavates teadusajakirjades avaldatud uuringutest tuulikute tervisemõju kohta.

Komisjonide ühisistungile on kutsutud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi keskkonnatervishoiu spetsialist Triin Veber, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esindaja Utiilitus Wind arendusjuht Kristiina Nauts, kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks, taastuvenergia valdkonnajuht Tauno Hilimon ning rohepöörde projektijuht Sille Uusna-Ranna.

Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi (Reformierakond) sõnul näitas Tartu Ülikooli teadlaste põhjalik teadusartiklite analüüs, et tuulikute infrahelil pole leitud kahjulikke tervisemõjusid. Samas võivad hoiakud tuulikute rajamise suhtes mõjutada inimeste tervist. Analüüsist selgus, et inimeste tervisele ei oma negatiivset mõju tuulikutega seotud elektromagnetväli ja vibratsioon, mis jääb Eestis kehtivatesse piirnormidesse. Et vältida inimeste häiritust, on vaja teha selgitustööd tuulikutega seotud mõju kohta.

Majanduskomisjoni esimees Marek Reinaas (Eesti 200) ütles, et taastuvenergia kaudu energiakindluse loomiseks rajatavate tuuleparkide mõju elukeskkonnale tuleb võtta tõsiselt ning leida kõikidele osapooltele vastuvõetav lahendus.

Analüüs koondab viimase 15 aasta jooksul tehtud teadusuuringud tuuleparkide tervisemõjude kohta. Kliimaministeeriumi tellimusel valminud ülevaatesse hõlmati 32 kvaliteetset teadusartiklit, sealhulgas pikaajalised põhjuslike seoste uuringud, mis on tehtud aastatel 2010-2025.