MTA plaanib käibemaksustada laste- ja noortelaagrite korraldamise

Foto: Olev Kenk/ERR
Maksu- ja tolliamet plaanib käibemaksuga maksustama hakata laste- ja noortelaagrite korraldamist. Seni on laagri korraldajad olnud üldjuhul käibemaksu tasumisest vabastatud. Laagrikorraldajate sõnul väheneks maksustamise tulemusena noorte osalus laagrites.

Eestis tegutseb 27 püsilaagrit ja 84 projektlaagrit. Paljud neist tegutsevad MTÜ-dena, mis ei ole seni lastelaagrite korraldamiselt käibemaksu tasunud. Laagrite korraldajate hinnangul oleks laagriteenuse pakkumise eest käibemaksu nõudmine senise praktika muutmine.

Käibemaksu küsimine lastelaagrite korraldajatelt tooks kaasa laagri osalustasu tõusu.

"Teadmine ongi meil senise praktika najalt ja ka varasemate kokkupuudete kontekstis, kus maksuamet on laagrite maksustamisega seoses haridusministeeriumi poole pöördunud. Lisaks ütleb Euroopa Liidu direktiiv üsna üks-üheselt, et haridus- ja noorsootööteenused peaksid olema maksuvabad," lausus laagrikorraldajate liidu juhatuse esimees Kau Kötsi.

Laagrite täituvus on viimasel paaril aastal langenud ja seda olenevalt laagrist kuni poole ulatuses. Osalustasu tõus süvendaks seda veelgi.

"Enamjaolt laagrid on MTÜ-d, kes toimetavad aastaringselt näiteks huvihariduses või sporditegevuses ja suviti teevad laagreid. Neid see puudutab väga tugevalt, sest kui nad nüüd peavad hindasid tõstma, sest nad peavad käibemaksu lisama, siis nende täituvus ju veelgi rohkem langeb. Lapsevanematel ei ole seda majanduslikku võimekust. Ja kui (osavõtt) langeb, siis see tähendab seda, et suviti on meil lapsed rohkem arvutites ja lõpuks riigil tuleb hakata ikka sellega tegelema, sellepärast et kui lapsed on tänavatel ja kaubanduskeskustes, tervis ei ole nii hea enam," lausus Taevaskoja noortelaagri korraldaja Theresa Press.

Haridusministeerium (HTM) on seisukohal, et lastelaagrid käivad käibemaksuseaduse erandi alla, mille järgi ei maksustata sotsiaalset laadi teenuste käivet.

"Haridusliku tegevuse pakkujad ei ole pidanud seni käibemaksu tasuma oma teenuse pealt. Tegelikult on tegemist mitteformaalõppe tegevuste pakkumistega noortele ja nendele tervistava ja arendava puhkuse pakkumisega," ütles HTM-i noorte osalusvõimaluste arendamise peaekspert Anu-Cristine Tokko.

Maksuameti sõnul peavad laagrid käibemaksu maksma ning senist maksuvabastust, millele nii ministeerium kui ka laagripidajad viitavad, ei ole.

"Võib olla oma majandustegevuse planeerimisel tuleks silmas pidada, et kas see 40 000 euro piirmäär täitub või mitte. Sest rääkides sotsiaalsetest teenustest, millele see maksuvabastus kohaldub, siis laagrite osutamisele see ei kohaldu, aga see kohaldub näiteks erinevatele huviringide osutamisele, näiteks rühmatreeningute osutamisele," lausus maksu- ja tolliameti käibemaksu osakonna juhataja Richard Kirves.

Uuel nädalal peaksid ministeerium ning maksu- ja tolliamet kohtuma, et maksustamist arutada.  Maksuamet on ka varem proovinud lastelaagreid maksustada, liigitades neid kas majutusteenusteks või pakettreisideks.

Toimetaja: Marko Tooming

