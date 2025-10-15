Hamas alustas verist võitlust konkureerivate rühmituste vastu

Gazas hakkas kehtima habras vaherahu ning Iisraeli väed taanduvad uutele positsioonidele. Keset võimuvaakumit suunas Hamas oma tähelepanu konkureerivatele Gaza rühmitustele ja käivitas verise kampaania nende tegevuse mahasurumiseks.

Hamas üritab pärast relvarahu kehtestamist taas Gazas kanda kinnitada ja alustas oma julgeolekujõudude paigutamist piirkondadesse, kust Iisraeli väed on tagasi tõmbunud. Hamas üritab sel moel näidata, et säilitab oma domineeriva rolli piirkonnas, vahendas The Wall Street Journal.

Hamasi väed võtsid sihikule silmapaistvate Palestiina klannide kontrolli all olevad rühmitused. Hamas viib läbi avalikke hukkamisi ja külvab piirkonnas hirmu ja kaost. Mure vägivalla jätkumise pärast kasvab ja see võib süvendada kohaliku tsiviilelanikkonna kannatusi veelgi.

Möödunud pühapäeval Gaza linna haigla ümbruses toimunud kokkupõrgetes hukkus kümneid inimesi. Esmaspäeval avaldatud videod näitavad, kuidas Hamasi võitlejad lohistavad inimesi väljakule. Avalik hukkamine toimub keset päist päeva.

Samas Trumpi rahuplaani kohaselt tuleb Hamas desarmeerida ning rühmitus peab lõpetama oma valitsemise Gazas. Puhkenud vägivald viitab aga, et piirkonda ootavad ees keerulised ja verised ajad.

Endiselt ei saa välistada veel ka võimalust, et Iisrael alustab piirkonnas uuesti sõjalist tegevust, juhul kui Hamas ei pane relvi maha. Üks asjaga kursis olev Iisraeli ametnik ütles ajalehele The Wall Street Journal, et Iisrael jälgib olukorda tähelepanelikult.

"Hamas taastab kontrolli. Hamas on nüüd veelgi agressiivsem, et näidata maailmale, et keegi ei saa neid eemaldada, et ükski jõud ei saa nende valitsemist vaidlustada," ütles Ammanis tegutsev sõltumatu analüütik Hasan Abu Hanieh.

Trump on ise öelnud, et Hamasile anti ajutine luba sõjast laastatud piirkonna turvamiseks. Teisipäeval märkis ta, et Hamas on lubanud relvad maha panna ning kui nad seda ei tee, siis tehakse nii, et nad peavad panema need maha.

The Wall Street Journal kirjutab, et Hamasi autoriteet on viimastel aastatel kahanenud. Gaza sektoris on toimunud Hamasi-vastased protestid ning terrorirühmitus piinab meeleavaldajaid. Kohalikud tsiviilelanikud jäid selle käigus kahe tule vahele, kuna Iisrael jätkas samal ajal Gaza pommitamist.

Võimuvaakumit asusid ära kasutama mitmed relvastatud rühmitused ja kohalikud mõjukad klannid. Nad heitsid avalikult kinda Hamasile ja võtsid kohalikud piirkonnad enda kontrolli alla. Mõningaid neist rühmitustest varustas Iisrael ka relvadega ja Hamasi haare Gaza üle nõrgenes veelgi.

Nüüd aga alustas Hamas vastupealetungi, püüdes nii taastada kontrolli Gaza üle. Hamasi saadik Teheranis Khaled Qaddoumi, ütles, et rühmitus paigutas väed tänavatele korra taastamiseks ning nende inimeste karistamiseks, keda kahtlustatakse koostöös Iisraeliga

Hamas on selle käigus võtnud sihikule ka Gaza linnas asuva Sabra linnaosa, kus valitseb Doghmushi klann. Doghmushi klanni liikmed väitsid, et Hamas kasutas relvarahu ära, et neid karistada väidetava koostöö eest Iisraeliga.

"Hamas nõudis kümne pereliikme üleandmist, kes väidetavalt tegid Iisraeliga koostööd. Me ei saa oma poegi üle anda," ütles Ahmad Doghmosh.

Olukord väljus seetõttu kontrolli alt. Doghmoshi perekonna teatel süütas Hamas maju ja autosid ning tulistas kuulipildujatest ja raketiheitjatest.

"Kuulsin kõikjalt tulistamist, ägedaid kokkupõrkeid. Piirkond on nüüd täis relvastatud ja maskides mehi," ütles Sobheia Doghmosh.

Doghmosh klann teatas esmaspäeval, et neid on tabanud vägivalla kampaania. Nad nimetasid seda kohutavaks kuriteoks, mis ei teeni palestiinlaste huve.

Pärast võitlust Doghmoshidega võttis Hamas sihikule Abu Samra klanni ja Gaza keskosas asuvas Deir al-Balahis puhkesid ägedad lahingud.

Hamasi kontrolli all olev Gaza siseministeerium on aga teatanud, et võitleb kuritegelike jõukude vastu, kes kasutasid kaost ära teiste palestiinlaste ründamiseks. Üks Hamasi üksus kiitles, et on teinud kahjutuks hulga tagaotsitavaid isikuid ja võtnud kontrolli alla Gaza linnas asuvad positsioonid.

Palestiina jurist Mohammad Hadieh on sügavalt mures olukorra eskaleerumisest Gazas. Ta ütles, et Gaza elanikud kardavad, et piirkonnas võib puhkeda kodusõda.

Gazas valitsevaid erimeelsusi on üritanud ära kasutada ka Iisrael. 56-aastane Nizar Doghmosh, kes juhib klanni nõukogu, ütles, et eelmisel kuul sai ta kõne. Tundmatu isik tegi talle siis ettepaneku teha koostööd Iisraeli sõjaväega. Doghmosh ütles, et ta lükkas pakkumise tagasi.

Iisraeli armee ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Peaminister Benjamin Netanyahu on öelnud, et Iisrael toetab Lõuna-Gazas asuvat Abu Shababi rühmitust.

Analüütikute sõnul on Palestiina Omavalitsus ainus elujõuline alternatiiv Hamasile. Netanyahu aga suhtub Palestiina Omavalitsuse tegevusse skeptiliselt, kirjeldades seda kui korrumpeerunud ja saamatut organisatsiooni.

"Netanyahu ei taha alternatiivi, milleks on Palestiina omavalitsus," ütles Iisraeli armee erukindral Ephraim Sneh.