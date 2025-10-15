ERR Brüsselis: NATO kaitseministrid arutasid ka idatiiva kaitset

"Rahu saavutatakse siis, kui sa oled tugev, mitte siis, kui sa kasutada karme sõnu ja viibutad näpuga. Rahu saabub siis, kui sul on päriselt tugevad võimed, mida sinu vastased austavad," ütles USA kaitseminister Pete Hegseth.

Lisaks arutati Idatiiva kaitset. Eastern Sentry muutub üha konkreetsemaks, ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

"Kas see tähendab reaalseid vahendeid meile Eestisse kohapeale – ei, see ei pruugi seda tähendada, aga see tähendab, et meie enda tegevused on nüüd integreeritud NATO tegevustega. Kui on vaja, kui on ohupilt selline, et on vaja kiiresti juurde tuua, siis need protseduurid on läbi käidud, kuidas NATO meile kiiremini õhuvahendeid ja õhukaitsevahendeid juurde toob," lausus Pevkur.

NATO peasekretär Mark Rutte rõhutas, et NATO-l on üle 70 aasta pikkune kogemus, kuidas Vene ohuga toime tulla. Võimeid arendatakse ja kaitsealliansi sees toimub arutelu, kuidas paremini õhuruumirikkumistele vastata, aga põhimõttelist muutust pigem oodata pole.

"Me ei lase alla lennukit NATO õhuruumis, kui see ei ole meile oht. Aga kui see on oht, siis ma võin kinnitada, et meie sõjaväelastel on kõik heakskiidud, et tagada, et see lennuk kohe enam ei ole oht. Te teate, mida ma sellega mõtlen," ütles Rutte.

Ameeriklased plaanivad veel uusi ettepanekuid, kuidas NATO idapiiri Põhjamerest Musta mereni kaitsta.

"November, detsember on see, kus nad peaksid olema valmis seda idatiiva riikidele presenteerima; kuidas nemad näevad seda, kuidas me saame Venemaad heidutada," ütles Pevkur.

Kuid olemuselt pole muutunud USA seisukoht, et eurooplased peavad ennast eelkõige ise kaitsma. Mis saab USA vägedest Euroopas, peaks selguma mõne nädala pärast.

"Selles mõttes ei ole üllatusi mõtet oodata, põhifookus Ameerika Ühendriikidel saab olema siseriiklikule julgeolekule ja Hiinale ja Taiwanile," märkis Pevkur.

Ukrainat toetavad riigid lubasid ka uut abi Ukrainale programmi PURL raames, millega ülejäänud riigid rahastavad USA relvade tarnimist Ukrainale. Eesti panustab esmakordselt 10 miljonit eurot.

"Me kuulsime liitlaselt liitlase järel uute panuste kohta. Üle pooled NATO liitlased on nüüd lubanud panustada. See tagab kriitilise tähtsusega toetuse voolu Ukrainasse," lausus Rutte.